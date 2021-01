หุ้นปิดพุ่ง 12.46 จุด ขานรับ ศก.จีนดี แม้หุ้นใหญ่ปรับฐาน-เตรียมเงินจ่อซื้อ OR

นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ต่างปรับตัวขึ้น ขานรับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาดี แต่ก็ยังรอดูถ้อยแถลงของนายโจ ไบเดน เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ในวันที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯส่วนตลาดบ้านเราวันนี้ได้รับแรงหนุนจากหุ้นบมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA แม้หุ้น บมจ.ปตท.(PTT) จะปรับตัวลงและดึงดัชนีฯ ไปบ้าง เนื่องจากช่วงนี้นักลงทุนต่างปรับพอร์ตเพื่อเตรียมเงินไปซื้อหุ้นบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ทำให้หุ้นขนาดใหญ่อาจโดนลดน้ำหนักลงบ้าง เพราะเมื่อหุ้น OR เข้าตลาดแล้วก็จะได้ไปอยู่ใน SET50 และ SET100 เลย อย่างไรก็ดี เชื่อว่าแรงขายเพื่อเตรียมเงินไปซื้อหุ้น OR น่าจะเหลืออยู่ไม่มากแล้วนอกจากนี้ ยังต้องติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ต่อไป และในสัปดาห์หน้าให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันที่ 26-27 ม.ค.นี้ด้านภาวะตลาดหุ้นไทยปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,522.59 จุด เพิ่มขึ้น 12.46 จุด หรือเปลี่ยนแปลง +0.82% มูลค่าการซื้อขาย 87,641.98 ล้านบาทสำหรับแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้ (20 ม.ค.) นายณัฐพล กล่าวว่า ตลาดยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ โดยมีแนวรับ 1,510-1,515 จุด ส่วนแนวต้าน 1,530-1,535 จุด