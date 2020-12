CPN ปี 64 สดใส มาตรการรัฐหนุน หลายธุรกิจฟื้น-ล็อกดาวน์กระทบน้อย

ดังนั้นการแพร่ระบาดรอบใหม่ จะกดดันบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเฝ้าระวังไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยคาด SET Index จะตอบสนองด้วยการปรับตัวลงราว 2-3% แต่คาดว่าจะเป็นจังหวะดีในการทยอยสะสม/ซื้อคืน หลังจากที่แนะนำให้นักลงทุนระยะสั้นทยอยขายช่วง SET Index ขึ้นเข้าใกล้บริเวณ 1,500 จุด

ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น ณ จ.สมุทรสาคร และแพร่กระจายในหลายจังหวัด ส่งผลต่อผลดำเนินงานของเช่นกัน เนื่องจาก 1 ในสาขาของบริษัทจำต้องถูกล็อกดาวน์ เพราะอยู่ในพื้นที่ระบาดร้ายแรงCPN ของนอกจากนี้ CPN มีการลงทุนและทำหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในกองทรัสต์ CPNREIT จำนวน 5 โครงการ และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNCG รวมถึงธุรกิจอาคารสำนักงาน ธุรกิจโรงแรม โครงการที่พักอาศัย การลงทุนในบริษัทเบย์วอเตอร์ สัดส่วน 50% จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (มหาชน) ซึ่งมีที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน เตรียมพัฒนาโครงการอสังหาริททรัพย์แบบ Mixed Used เป็นฐานรายได้ในอนาคต และอีก 50% ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) รวมถึง โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ปัจจุบัน CPN ถือหุ้น 17% ในบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DTC) และ ได้พัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค หัวมุมถนนสีสม ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย คาดก่อสร้างแล้วเสร็จเริ่มทยอยเปิดดำเนินการในช่วงปี 2566 - 2567 ซึ่งจะให้ผลตอบแทนกับ CPN ในระยะยาว โดย CPN ถือหุ้น 85% ของส่วนศูนย์การค้าและ ถือหุ้น 100% ในอาคารสำนักงาน และศูนย์การค้าเซ็นทรัลไอ-ซิตี้ ในประเทศ มาเลเซีย ด้วยสัดส่วน 60% นอกจากนี้ยังถือหุ้น Grab (ประเทศไทย) ผ่านบริษัทลูก Chipper โดยเข้าลงทุนในบิรษัท Porto Worldwide Limited (Porto) ในสัดส่วน 33%ที่ผ่านมาภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกเริ่มปรับตัวดีขึ้น ภายหลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยดัชนีค้าปลีกที่รายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่เริ่มต้นการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ดัชนีอยู่ระดับ 195.10 จุด เพิ่มขึ้นมา 239.48 จุดในเดือนกันยายน แต่ดัชนีปรับลดลง 3.2% ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ข้อมูลจากเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 52.4 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมที่ระดับ 50.9 จุด เนื่องจากความกังวลเรื่องการเมืองภายในประเทศ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนอย่างไรก็ตามคาดว่าการเติบโตของอัตราการเช่าเฉลี่ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้มีการทำงานในรูปแบบ New Normal ทำให้บางบริษัทพิจารณารูปแบบการทำงานในลักษณะ Work From Home มากขึ้น อาจมีผลกระทบต่อการคาดหมายอัตราการเช่าเฉลี่ยในอนาคตน้อยลงด้านสถานะการเงิน CPN รายงานกำไรปกติเติบโตอย่างต่อเนื่องอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ในช่วง 5 ปี ระหว่างปี 2558 – ปี 2562 เพิ่มขึ้น11% สอดคล้องกับรายได้ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 11% การเติบโตจากการขยายศูนย์การค้าซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ให้เช่าจาก 1.6 ล้านตารางเมตรในปี 2558 (29 ศูนย์การค้า) เป็น 1.8 ล้านตารางเมตรในปี 2562 (34 ศูนย์การค้า) แต่หลังจากในปี 2563 ผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลต่ออัตราการเติบโตเช่นกันอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาบริษัทมีระดับอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 48% - 50% โดยผลประกอบการจะเข้าสู่ภาวะปกติที่ที่มีระดับมาร์จิ้นในปี 2564 ได้ราว 50% และระดับอัตรากำไรปกติเฉลี่ย 28% ส่วน ROE เฉลี่ยอยู่ราว 16% - 17% ยังทำได้ดีสูงกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ประกอบการศูนย์การค้าที่สามารถทำ ROE ได้เฉลี่ยราว 12% อีกทั้งบริษัทมีฐานะการเงินแข็ง มี Net D/E ratio อยู่ราว 0.53 เท่า ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นมี Net Debt to equity ratio เช่น MBK 0.74 เท่า, SF 0.20 เท่าด้านนอกจากนั้นแล้ว CPN ยังมีประเด็นบวกจากการขายสิทธิการเช่าของศูนย์การค้าเข้ากอง CPNREIT ในปี 64จำนวน 2 แห่ง ที่จังหวัดอยุธยา และจังหวัดชลบุรี บริเวณอำเภอศรีราชา และในปี 65ก็ยังมีแผนจะเปิดศูนย์การค้าอีก 1 แห่งที่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรองรับกลุ่ม ลูกค้า EEC ที่คาดเห็นการเติบโตจากภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ขณะเดียวกันในช่วงปี 67 มีเปิดโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นโครงการที่มีศักยภาพทำเลใจกลางเมือง หัวมุมถนนสีสม และ ถนนพระราม 4 ซึ่ง CPN จะได้ประโยชน์จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนในอนาคตเช่นกัน จึง แนะนำ “ซื้อ”ประเมินราคาเหมาะสมปี 64 ที่ 67 บาท/หุ้นทั้งนี้ทาง CPN ได้สั่งหยุดการให้บริการทุกชนิด รวมถึงการส่งอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งต่างไปจากมาตรการล็อกดาวน์ในระลอกแรกที่ยังคงให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบส่งอาหารอยู่ ในส่วนของรายได้ประจำปีของ CPN เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 2% นอกจากนี้อัตราผู้เข้าใช้บริการในสาขามหาชัยนั้นก็ได้มีการปรับตัวลดลงตั้งแต่การระบาดรอบแรกในช่วงต้นปีอยู่แล้ว เนื่องจากห้างสรรพสินค้านั้นเน้นลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงแนะนำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 66.00 บาท (SOTP)วิเคราะห์สถานการณ์COVID-19 ในตอนนี้ว่า จะกดดันบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมใน กรอบจำกัด เนื่องจากใกล้ช่วงวันหยุดยาวการซื้อ-ขายของนักลงทุนต่างชาติเริ่มเบาบางลง สำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุน รายย่อยในประเทศ เพราะการตัดสินใจลงทุนในช่วงก่อนเทศกาลหยุดยาวมีหลายปัจจัยประกอบกันโดยหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรมทั้ง AAV, BA, MINT, CENTEL, ERW, AOT, CRC, CPN, MAJOR, และ SPA ได้รับปัจจัยกดดันทางด้านจิตวิทยาการลงทุน ประกอบกับราคาหุ้นเร่งตัวขึ้นมาในระดับที่นักลงทุนมีกำไร จึงคาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมา ก่อนจะกลับเข้าทยอยลงทุนช่วงครึ่งหลังของไตรมาส 1/2564 เพื่อรับการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564ขณะที่ บล.ทิสโก้คาดว่าหุ้นที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรงมากที่สุด คือ หุ้นที่มีที่ตั้งและธุรกิจอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จากการตรวจสอบมีทั้งหมด 13 บริษัท เช่น ASIAN, EKH, M-CHAI, VIH เป็นต้น คิดเป็นประมาณ 2% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้ง SET และ mai ทั้งหมดที่มีจำนวน 808 ขณะที่รายได้และยอดขาย คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.3% และ 0.4% ของผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในช่วง 9 เดือนของปี 2563อย่างไรก็ตามสำหรับร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ CPALL เปิดได้ แต่ให้ปิดในช่วงกลางคืน รวมทั้งกลุ่มร้านอาหาร เช่น M, ZEN, AU และ OISHI มีผลกระทบจำกัด เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้โดยรวมเฉลี่ยราว 1-2% เท่านั้น แต่วัตถุดิบอาหารอาจเป็นบวกเล็กน้อย (RBF) จากการกักตุนอาหาร ส่วนกลุ่มเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวและเดินทาง เช่น BDMS, BH, AOT, AAV, CENTEL, ERW และ MINT ได้รับผลกระทบเช่นกันจากความระมัดระวังของประชาชนในการเดินทาง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดว่ารุนแรงยาวนานเพียงใด และกลุ่มแบงก์โดยรวมที่อ่อนไหวกับเศรษฐกิจอาจเผชิญแรงขายระยะสั้นด้วยจากความกังวลเกี่ยวกับ NPLแต่สำหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย และหุ้นเทคโนโลยีตามกระแส New Normal จะได้ประโยชน์ อาจมีแรงเก็งกำไรในระยะสั้น เช่น STGT, STA, HANA, KCE, COM7, ILINK, JMT, SIS และ SYNEX รวมทั้งการขายประกัน เช่น TQM และ BLA