RML เดินหน้ารุกตลาดออนไลน์ อัดโปรฯ แรง 11:11 รับทองคำสูงสุด 11 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (RML) ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้ารุกตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการขายให้เข้าถึงตลาดกลุ่มมิลเลนเนียล หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อเพื่อขยายฐานลูกค้า และการรับรู้แบรนด์ RML สู่ตลาดใหม่ เนื่องจากเทรนด์การจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคยังเติบโตอย่างต่อเนื่องกลุ่มผู้บริโภคจึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ตอบรับไลฟ์สไตล์ยุค New Normal ไรมอน แลนด์ จึงจับมือกับ LAZADA แพลตฟอร์ม e-commerce ขนาดใหญ่ของประเทศไทย ร่วมมหกรรม 11:11 เปิดขายคูปองส่วนลดคอนโดมูลค่าสูงสุด 200,000 บาท หรือจะเลือกจองออนไลน์ผ่าน Livinginsider.com กับคอนโดราคาพิเศษ พร้อมรับทองคำสูงสุด 11 บาท ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญดังกล่าวจะสามาถเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯไรมอน แลนด์ ร่วมมหกรรมการขายครั้งยิ่งใหญ่กับ LAZADA 11:11 เปิดขายคูปองออนไลน์เพียง 1,110 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดซื้อคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีโครงการเดอะ ลอท์ฟ สีลม (The Lofts Silom) แบบ 1 ห้องนอน ได้ถึง 111,000 บาท และซื้อคูปองออนไลน์เพียง 2,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดซื้อคอนโดแบบ 2 ห้องนอน ได้ถึง 200,000 บาท หรือเลือกซื้อออนไลน์ได้ผ่าน Livinginsider.com รับทองคำสูงสุด 11 บาท ระหว่างวันที่ 11-30 พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสำหรับคอนโดมิเนียม The Lofts Silom ตั้งบนทำเลศักยภาพตอบโจทย์การอยู่อาศัย ย่านธุรกิจใจกลางกรุง ใกล้รถไฟฟ้าย่านสีลม (ถนนประมวญ) มีห้องชุดเพดานสูงโปร่งถึง 5.6 เมตร และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ พร้อมรับวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์ เพียง 400 เมตร ราคาเริ่มต้นที่ 7.5 ล้านบาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกรับชมโครงการผ่านระบบออนไลน์ก่อนตัดสินใจเข้าชมโครงการจริง ได้ที่ https://www.raimonland.com/th/residentials หรือลูกค้าที่มีความต้องการเข้าเยี่ยมชมโครงการสามารถทำการนัดหมายเข้าชมโครงการในรูปแบบของ Exclusive Private Tour ได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่ลูกค้าในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19