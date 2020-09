KUMWEL จับมือ กฟผ. ลุยวิจัย “ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ”

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันเสิร์จ ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนฟ้าผ่า และนวัตกรรม ภายใต้ตราสินค้า "Kumwell" หรือ KUMWEL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อระดมองค์ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมสำหรับโครงการ Digital Plant ของ กฟผ.เช่น ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Management System) ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าความแม่นยำสูงอัจฉริยะ (Smart High Precision Lightning Warning System) เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในที่โล่งแจ้ง ระบบตรวจจับความถี่คลื่นเสียงด้วยออปติกไฟเบอร์ (Distributed Acoustic Sensing : DAS) เพื่อใช้ในการตรวจจับผู้บุกรุก ระบบตรวจจับอุณหภูมิของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผลิตและจำหน่ายด้วยออปติกไฟเบอร์ (Distributed Temperature Sensing : DTS) เพื่อทดแทนกำลังคน นวัตกรรม ระบบโอโซน (Ozone System) สำหรับระบบหล่อเย็น ทดแทนการใช้สารเคมีในปริมาณมหาศาลสำหรับการป้องกันการเกิด Biocide และ ยับยั้งการเกิดตะกรัน นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกราฟีน เพื่อเพิ่มสมรรถนะการนำไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากการอาร์คในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Arc Protection System) การศึกษาผลกระทบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการปฏิบัติงาน (The study of Bio-effect on electromagnetic field : EMF) เป็นต้น"KUMWEL ในฐานะบริษัทคนไทยที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันเดินหน้าวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ตอบสนองนโยบายโครงการ Digital Plant รวมไปถึงสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาของ กฟผ. ด้วยการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อขยายผลทางธุรกิจให้ทั้ง 2 หน่วยงานก้าวไปสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลกต่อไป” นายบุญศักดิ์ กล่าวด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KUMWEL ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ กฟผ.ที่ได้รับความไว้วางใจในการร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ร่วมกับ KUMWEL โดยใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน มุ่งสู่การพึ่งพาตนเองและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนเป็นสำคัญ“ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสภาวะที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม การเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์และความชำนาญระหว่างองค์กรฯ เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญสู่ความยั่งยืน ซึ่งทางกฟผ.มีความพร้อมในการนำประสบการณ์ที่มีร่วมสนับสนุนและผลักดันให้บันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้” นายบุญญนิตย์ กล่าว