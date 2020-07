มันนี่ เอ็กซ์โป โคราช ครั้งที่ 14 เปิดแพลตฟอร์มทำธุรกรรมออนไลน์รับ New Normal

มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14 MONEY EXPO KORAT 2020 นำบริการการเงินการลงทุนครบวงจรสู่อีสาน ภายใต้แนวคิด “Wealth Being” ชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ดีมีสุข” ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา พร้อมเปิด “แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online”

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า จะจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14 Money Expo Korat 2020 ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ โคราช ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Wealth Being การอยู่ดีมีสุข สร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางการเงินระยะยาว” ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต เช่น มีสุขภาพร่างกายดี มีสุขภาพจิตใจดี มีความรู้ดี มีกิจการงานดี มีชีวิตการทำงานดี มีรายได้ดี มีการเงินดี มีครอบครัวดีนายสันติกล่าวว่า งานมหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 14 เป็นการจัดงานมหกรรมการเงินแห่งแรกของปีนี้ หลังจากที่รัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวและปลดล็อกดาวน์ระยะที่ 4 ให้กิจการและการจัดกิจกรรมต่างๆ กลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง โดยมีมาตรการป้องกันและคัดกรองด้านการบริการและด้านสาธารณสุข ด้วยการจัดงานในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้แก่ผู้ร่วมออกงานและผู้เข้าชมงาน ดังนี้ 1. กำหนดจุดคัดกรองด้วยการสแกน Check-in และ Check-out ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ 2. ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่สำหรับผู้ที่ตรวจพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 3. เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 4. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) 1-2 เมตร และเว้นระยะห่างโต๊ะสำหรับทำธุรกรรมของแต่ละบูท 5. บริการเจลแอลกอฮอล์ในพื้นที่บริเวณงาน 6. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณงานทุกระยะ 7. เลือกชำระเงินด้วยดิจิทัลแบงกิ้งแทนเงินสดเพื่อลดความเสี่ยง 8. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 9. มีบริการจุดนั่งรอในพื้นที่บริเวณงานแบบเว้นระยะห่างนางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า ในส่วนของบริการทางการเงินและการลงทุน ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้นำมาเสนอให้ประชาชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถเลือกใช้บริการอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝากทุกประเภท รวมทั้งประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ โดยมีแคมเปญโปรโมชันที่นำมาแข่งขันกันเป็นพิเศษภายในงาน ทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆ ส่วนบริการทางการลงทุนมาให้เลือกลงทุนหลากหลายช่องทาง ทั้งหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม และทองคำ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำการลงทุนอย่างเหมาะสมนางสาวภาคนีกล่าวว่า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช ครั้งที่ 14 ได้ง่ายขึ้น ผู้จัดงานจึงได้จัดทำ “แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online” ขึ้นมาอำนวยความสะดวก ให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่ร่วมงานนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.moneyexpoonline.com โดยผู้ชมที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปรโมชันของธนาคารนั้น และแจ้งความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ่านแพลตฟอร์มได้ทันทีนอกจากนี้ ยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น เป็นบริการใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนได้ง่ายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน “งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราช ครั้งที่ 14 จะเป็นงานแรกที่ใช้แพลตฟอร์ม Money Expo Online ควบคู่ไปกับการแสดงงานแบบ Offline เดิม ผู้ชมงานสามารถใช้บริการได้ทั้งแบบ Offline และ Online ควบคู่กันไป งานมหกรรมการเงิน Money Expo ต่อจากนี้ไปทุกงานจะจัดแบบ O2O Offline to Online และ Online to Offline ไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไป”ทั้งนี้ ยังได้แนบตารางการจัดงานทั้งปี และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของงานได้ทาง www.moneyexpo.net /FB:money expoองค์กรที่เข้าร่วมงาน Money Expo Korat 2020ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารซิตี้แบงก์ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)