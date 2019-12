ปิด Money Expo 2018 ธุรกรรม 9.3 หมื่น ล.-กู้บ้าน-รีไฟแนนซ์นำ

เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018 ซึ่งจัดขึ้นในแนวคิด “Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จอย่างมากอีกครั้ง ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทโบรกเกอร์ และบริษัทประกัน ได้นำนวัตกรรมทางการเงิน และการลงทุน พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ในงาน เพื่อช่วยเพิ่มความมั่งคั่งให้กับประชาชนผู้เข้าเข้าชมงาน ส่งผลให้ยอดธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในงานมหกรรมการเงินฯมีประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจสมัครใช้บริการทางการเงิน และการลงทุนรวมกว่า 116,000 ราย และมียอดธุรกรรมการเงินเกิดขึ้นในงาน 4 วัน รวมกว่า 93,000 ล้านบาท จากผู้เข้าชมงานกว่า 800,000 คน โดยมีประชาชนเดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้บริการในงาน เพื่อรับโปรโมชันพิเศษที่มีเฉพาะในงานเท่านั้นทั้งนี้ สินเชื่อบ้าน และรีไฟแนนซ์บ้าน สูงเป็นอันดับ 1 รวมวงเงินกว่า 68,200 ล้านบาท จากโปรโมชันดอกเบี้ยพิเศษ 0% และอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 1-2 ปี ซึ่งประชาชนที่ยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านในงานสามารถรู้ผลอนุมัติเบื้องต้นได้ทันที พร้อมกับได้รับเงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานนี้ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาค่าจดจำนอง เป็นต้น รวมทั้งแคมเปญรีไฟแนนซ์บ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ช่วยให้ผู้ผ่อนบ้านมีภาระต่อเดือนลดลงอันดับ 2 สินเชื่อเอสเอ็มอี รวมวงเงินกู้ และยอดค้ำประกันสินเชื่อกว่า 13,000 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มากู้ในงานจะได้รับโปรโมชันพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1-4% และยังมีสินเชื่อเอสเอ็มอีสำหรับสตาร์ตอัพ (SMEs Start Up) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากแคมเปญอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มาขอกู้ภายในงาน ขณะที่ยอดเงินฝากและสลากออมทรัพย์ สูงเป็นอันดับ 3 รวมวงเงิน 3,000 ล้านบาท จากโปรโมชันเงินฝากดอกเบี้ยสูงของธนาคารที่นำมาแข่งขันกันในงาน เช่น ธนาคารออมสิน มีโปรโมชันเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย Step up สูงสุด 4% ต่อปี ทำให้มีประชาชนมาเข้าคิวตั้งแต่เช้าทุกวัน, เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง 3.50% ต่อปี ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์แคปปิตอลลิ้งค์, เงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบัตรเครดิต มีผู้สมัครกว่า 22,800 ใบ รวมมูลค่ากว่า 1,700 ล้านบาท และสินเชื่อบุคคล มีผู้สมัครใช้บริการกว่า 12,400 ราย รวมมูลค่า 1,450 ล้านบาทสำหรับบริการทางการเงินการลงทุนอื่นๆ ในงาน ก็มีผู้ลงทุนและสมัครใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น การลงทุนซื้อประกันชีวิตและประกันวินาศภัย/แบงก์แอสชัวรันส์ คิดเป็นทุนประกันกว่า 1,570 ล้านบาท, การลงทุนซื้อกองทุนรวมกว่า 610 ล้านบาท และการเปิดบัญชีหุ้น/ซื้อขายทองคำรวมกว่า 2,600 รายขณะที่โซน Good Living for Aging Society มีสถาบันการเงินนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย สุขใจวัยเก๋าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย 24 เดือน และเงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย จากธนาคารออมสิน และบัตร SCB Prime ธนาคารไทยพาณิชย์