“แสนสิริ”ฟุ้ง2วันยอดขายทาวน์เฮาส์1,000ล.เล็งผุดอีก3 โครงการใหม่

ภายหลังเปิดพรีเซลล์โครงการทาวน์เฮ้าส์ 2โครงการใหม่ คือ “สิริ เพลส รังสิต” และ “สิริ เพลส นวนคร” เพียงแค่2วัน บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้กว่า1,000 ล้านบาท โดยมียอดขายรวม 374 ยูนิต โดยทั้ง2โครงการดังกล่าวลูกค้าเดินทางเข้ามารอคิวจองซื้อเป้ฯจำนวนมากในวันพรีเซล ส่งผลให้สามารถปิดการขาย 100 % ใน 3 เฟส ที่เปิดขายของ “สิริ เพลส นวนคร” และปิดการขายได้กว่า 90% ของเฟสแรกสำหรับ “สิริ เพลส รังสิต” โดยลูกค้าที่เข้ามาชม2โครงการดังกล่าวเกือบ 1,000 ราย

สำหรับผู้บริโภคที่สนใจซื้อทาวน์เฮาส์ แสนสิริ เตรียมเปิดพรีเซลโครงการใหม่เพิ่มอีก 3 โครงการบนทำเลศักยภาพ ได้แก่ สิริ เพลส สุขสวัสดิ์-พระราม 3, สิริ เพลส ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ และสิริ เพลส กัลปพฤกษ์ - สาทร ในวันที่ 19-20 พค.นี้ โดยในงานพรีเซล3โครงการดังกล่าว บริษัทได้เตรียมข้อเสนอพิเศษฟรีเงินจอง 5,000 บาท และผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 999 บาทต่อเดือน ไว้ให้ลูกค้าที่จองซื้อในงานดังกล่าวด้วย

กล่าวว่า“ลูกค้าประทับใจในจุดเด่นของแบรนด์ “สิริ เพลส” ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์หน้ากว้าง 2 ชั้นสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ ที่มาพร้อมคุณภาพระดับ Best in class ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.69 ล้านบาท ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “ขยายทุกความชอบให้เป็นไปได้” ที่เข้าใจถึงการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ สามารถเติมเต็มการอยู่อาศัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ (Complete Your Living Experience) ไม่ว่าจะเป็นห้องอเนกประสงค์ ที่พร้อมรองรับได้ทุกไลฟ์สไตล์ มีช่องแสงธรรมชาติขนาดใหญ่บริเวณโถงบันไดเพิ่มความโปร่งโล่ง พื้นที่หลังบ้านพร้อมลงเสาเข็ม เพื่อรองรับการขยับขยายเป็นห้องครัวได้ในอนาคต Educational playground สนามเด็กเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็ก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโครงการ”นอกจากนี้ลูกค้ายังชื่นชอบในเรื่องของทำเลที่ติดถนนใหญ่สามารถเชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกด้วยทางด่วนอุดรรัถยา ทั้งยังมีศักยภาพสูงในแง่ของการลงทุน ด้วยที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง โดยลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริ ที่ยังสามารถการันตี ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อนบ้านที่ดีกว่าโครงการอื่นๆ ในโซนใกล้เคียงกันได้อีกด้วยอย่าไรก็ตาม