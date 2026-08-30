“ถิรวัสส์” ดวงเฮงเข้ารอบเมนดรอว์ เทนนิสไวตามิ้ลค์ เก็บแต้มเอเชีย

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท กรีนสปอต จำกัด โดยผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง "ไวตามิ้ลค์" จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย รายการ Vitamilk-ATF Asian 14&Under 2026 (1) หรือ ไวตามิ้ลค์-เอทีเอฟ เอเชี่ยน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026 สนาม 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2569 เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย 2 นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้ โดย ณัฏฐ์ นาทันรีบ พ่ายให้แก่ โนอาห์ หยาง มือวาง 7 จากสหรัฐฯ มือ 473 เยาวชนเอเชีย 0-2 เซต 4-6, 2-6 และ ณฐเจตน์ เจตน์มงคลรัตน์ มือวาง 16 มือ 823 เยาวชนเอเชีย แพ้ อเลสซานโดร บูเรลโล มือวาง 4 จากอิตาลี มือ 405 เยาวชนเอเชีย 0-2 เซต 3-6, 4-6
อย่างไรก็ตาม ยังมีนักหวดไทยจากรอบคัดเลือกได้เข้ารอบเมนดรอว์โดยไม่ต้องออกแรงคือ ถิรวัสส์ พัฒนผดุงพงศ์ มือวาง 10 มือ 595 เยาวชนเอเชีย หลังจากชนะผ่าน ซาชิน จันทรเศขรัน มือวาง 1 จากอินเดีย มือ 304 เยาวชนเอเชีย ในขณะที่ ริยัน ยัมดักนี มือวาง 14 จากสิงคโปร์ มือ 717 เยาวชนเอเชีย ชนะผ่าน ก้องภพ แซ่ลิ้ม มือวาง 2 ของไทย มือ 313 เยาวชนเอเชีย
นอกจากนี้ ยังมีเด็กไทยอีกหลายคนเตรียมลงแข่งขันในรอบเมนดรอว์ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2569 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อาทิ นักกีฬาชาย พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์, พัชรวุฒิ อานันทนะสุวงศ์ ด้านนักกีฬาหญิง อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ, วิมุตติญา พงษ์หนู เป็นต้น