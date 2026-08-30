อดีตกรรมการพรีเมียร์สับป้ายเปลี่ยนตัวสุดล้าหลัง ทำหงส์พัง-เปาที่ 4 กลายเป็นตัวตลก

กลายประเด็นร้อนหลังเกม พรีเมียร์ลีก นัดล่าสุดที่ ลิเวอร์พูล เสมอ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 เมื่อ อันโดนี่ อิราโอล่า เฮดโค้ชหงส์แดง ออกอาการหัวเสียอย่างหนักกับความล่าช้าของผู้ตัดสินที่ 4 ทิม โรบินสัน ที่ใช้เวลากดป้ายเปลี่ยนตัวนานกว่า 3 นาที จนทำให้ทีมเสียจังหวะและพลาดท่าเสียจุดโทษในระหว่างรอเปลี่ยนตัว
ล่าสุด แกรห์ม สก๊อตต์ อดีตผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีก ได้ออกมาแฉเบื้องหลังผ่าน X (Twitter) และวิจารณ์ว่าป้ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง"โดยสรุปปัญหาหลักออกมาเป็น 4 ข้อว่า
ระบบป้อนข้อมูลสุดล้าหลัง ตัวป้ายเป็นระบบแมนน่วลที่ต้องกดไล่เลขทีละตัว เช่น จะกดเบอร์ 38 ต้องกดไล่ขึ้นทีละหลัก ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปตรงๆ ได้ ทำให้เสียเวลาหลายวินาทีต่อคน
นอกจากนี้ยังไม่รองรับการเปลี่ยนตัว 3 คน โดยบอร์ดถูกออกแบบมาให้บันทึกรายชื่อผู้เล่นล่วงหน้าได้สูงสุดแค่ 2 คน(ป้อนเลข 4 ชุด เข้า 2 ออก 2 เมื่อทีมจะเปลี่ยน 3 คนพร้อมกัน ผู้ตัดสินที่ 4 จะต้องคีย์เลขชุดที่ 3 สดๆ หน้างาน ทำให้กระบวนการช้าลงไปอีก
ขณะเดียวกันป้ายหนักเทอะทะเพราะโฆษณา โดยการติดแผ่นป้ายสปอนเซอร์โฆษณาเพิ่มรอบตัวบอร์ด ทำให้ป้ายมีน้ำหนักมากเกินไป จนเป็นเหตุให้ผู้ตัดสินที่ 4 ต้องวางป้ายลงไปกดกับพื้นสนาม
และยังแบกภาระตรวจเช็กคนเดียว ต่างจากฟุตบอลถ้วยยุโรป ที่สโมสรจะเป็นฝ่ายกดเบอร์มาเอง แต่พรีเมียร์ลีกบังคับให้ผู้ตัดสินที่ 4 เป็นคนคีย์ข้อมูลทั้งหมด แถมต้องคอยตรวจเช็กเบอร์เสื้อกับใบเปลี่ยนตัวทีละคนเพื่อป้องกันการสลับตัวผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเกมกดดัน