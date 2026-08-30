ดราม่าสนั่น! “อิซัค” ตั้งใจมอบเสื้อให้เด็ก แต่แฟนบอลผู้ใหญ่ยื่นมือแย่งต่อหน้า

เกิดเหตุการณ์สุดชุลมุนที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังกล้องถ่ายทอดสดจับภาพ อเล็กซานเดอร์ อิซัค กองหน้าของลิเวอร์พูล เดินเข้ามาหาแฟนบอลบริเวณข้างสนามหลังจบเกม พร้อมถอดเสื้อของตัวเองออกเพื่อเตรียมมอบให้แฟนบอลเด็กคนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม จังหวะที่ “อิซัค” กำลังจะส่งมอบเสื้อ กลับมีแฟนบอลผู้ใหญ่รายหนึ่งพยายามยื่นมือเข้ามาแย่งเสื้อไปต่อหน้าต่อตาเด็ก ทำให้เกิดความชุลมุนขึ้นบริเวณข้างสนาม โดยมีเสียงวิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่าไม่เหมาะสม เพราะอิซัค มีเจตนาชัดเจนที่จะมอบเสื้อให้กับหนูน้อย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่สนามต้องเข้ามาช่วยจัดการสถานการณ์ ก่อนนำเสื้อกลับมาคืนให้เด็กตามความตั้งใจของดาวยิงชาวสวีเดน ขณะที่ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดถูกกล้องถ่ายทอดสดบันทึกเอาไว้ และถูกนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัล พร้อมเสียงวิจารณ์แฟนบอลผู้ใหญ่รายดังกล่าวอย่างหนัก