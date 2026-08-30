“อลิสซง” ฟิวส์ขาด เตะกระดานเปลี่ยนตัวพังยับ หลังหงส์แดงเจอดราม่าจุดโทษ

อลิสซง เบ็คเกอร์ นายด่านลิเวอร์พูล ฉุนจัดระบายอารมณ์หลังจบเกม ด้วยการเตะกระดานเปลี่ยนตัวจนแตก หลัง หงส์แดง เจอดราม่ากระดานมีปัญหา จนการเปลี่ยนตัวล่าช้า ก่อนเสียจุดโทษให้ฟอเรสต์ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอกัน 2-2
ในเกมที่ ลิเวอร์พูล เปิดบ้านทำได้แค่เสมอ ฟอเรสต์ 2-2 ที่แอนฟิลด์ เมื่อ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา กระดานเปลี่ยนตัวอิเล็กทรอนิกส์เจ้ากรรมดันมีปัญหา ทำให้ ลิเวอร์พูลไม่สามารถเปลี่ยนตัวตามที่วางแผนไว้ ก่อนฟอเรสต์จะมาได้จุดโทษจาก อลิสซง เบ็คเกอร์ ที่พลาดไปทำฟาวล์เสียจุดโทษ
หลังจบเกมแฟนบอลถ่ายคลิป ช็อต อลิสซง ระบายความหัวร้อนด้วยการเตะกระดานเปลี่ยนตัวจนได้รับความเสียหายเป็นรู และมีการเผยแพร่ภาพกระดานที่แตกออกมาเต็มโลกโซเชียล
ขอบคุณภาพ TikTok : @liverpoollfc27