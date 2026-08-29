“รัชนก” ส่งกำลังใจ เชียร์ลูกยางสาวไทยฝ่าด่านจีน สร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิก

“เมย์" รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยว อดีตมือ 1 ของโลก โพสต์โซเชียล หลังทีมวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มสุดแกร่ง เอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้สำเร็จ
“รัชนก” ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังว่า "วอลเลย์บอลหญิง ต้องได้ไป โอลิมปิก สิวะ! พรุ่งนี้โชคดีนะคะ สู้ๆน้าทุกคนนนนน ร่วมส่งกำลังใจ และเป็นกำลังให้เสมอ"
สำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ เจ้าภาพ ทีมชาติจีน ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ เวลา 17:45 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟนๆสามารถร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย พร้อมตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกมส์ 2028 ณ นครลอสแอนเจลิส ไปพร้อมๆกัน!