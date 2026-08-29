ทีมสาธิตรามฯทะยานตัดเชือกเทนนิส 100 พลัส

นักหวดทีมหญิงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง พลิกปราบทีมวางอันดับ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน รองแชมป์ปีกลาย 3-0 แมตช์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในการแข่งขันเทนนิสประเภททีมหญิงระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 5 “100 พลัสสคูลคัพ 2026” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี ในการแข่งเมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569
สรุปผลการแข่งขันรอบแรก ที่น่าสนใจมีดังนี้ ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนะ ทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 3-0 แมตช์ ประเภทเดี่ยวมือ 1 ริโอะ ฮิกาชิ ชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ 4-5(6),5-4(5),1-0(6) ประเภทเดี่ยวมือ 2 อันนา ซาโต้ ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา 4-1,4-0 ประเภทคู่ ศรุตา สุดตา/ลภัสรดา ประภัส ชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา/ธษา เตียวสวาท 5-4(4),5-3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ชนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2-1 แมตช์, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง 3-0 แมตช์ และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะ โรงเรียนบางกอกพัฒนา 3-0 แมตช์
สำหรับกำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 รอบรองชนะเลิศ ต่อด้วยรอบชิงชนะเลิศ และชิงอันดับต่าง ๆ เริ่มคู่แรกเวลา 08.30 น.