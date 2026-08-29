"พัชรินทร์-กมลวรรณ" กอดคอคว้าแชมป์ศึกW15 เทียนจิน

พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือคู่ 602 ของโลก ควงคู่ กมลวรรณ ยอดเพ็ชร มือคู่ 593 ของโลก คว้าแชมป์หญิงคู่ ศึกเทนนิสอาชีพหญิง วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W15 เทียนจิน" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 490,200 บาท ที่นครเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 29 ส.ค.69
รอบชิงชนะเลิศ พัชรินทร์ กับ กมลวรรณ พบกับคู่มือวาง 2 ชาวเกาหลีใต้ คิม อึนแจ มือคู่ 415 ของโลก กับ อิม ฮีเร มือคู่ 409 ของโลก โดยแมทช์นี้ คู่นักหวดไทยแก้ไขสถานการณ์หลังแพ้ในเซตแรก กลับมาเล่นได้ดีขึ้นในเซตสอง และ ซูเปอร์ไทเบรกก็ยังปิดแต้มสำคัญได้ดีทำให้พลิกชนะ 2-1 เซต สกอร์ 2-6, 6-3 และ ซูเปอร์ไทเบรก 10-8 คว้าแชมป์มาครองร่วมกัน พร้อมรับเงินรางวัลรวมไปแบ่งกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,495 บาท กับคะแนนสะสมอีกคนละ 15 คะแนน