ชูมวยไทยสู่เวทีโลก "ลิซ่า" สวมบทนักสู้สาวบนตุ๊กตุ๊กโปรโมตซิงเกิลใหม่ "SaWaDiKa"

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินสาวไทยระดับโลก ปล่อยภาพคอนเซปต์เซตล่าสุดในลุคมวยไทยประยุกต์สุดสตรอง สวมกางเกงมวยปักชื่อตัวเอง แมตช์กับบอดี้สูทหนังและรองเท้าบูทผูกเชือกสุดสปอร์ต พร้อมโพสต์ท่าดุดันบนรถตุ๊กตุ๊กและพร็อพลาเท็กซ์และนวมแดง ตอกย้ำการนำศิลปะการต่อสู้ไทยไปประกาศศักดาในฐานะแฟชั่นไอคอนระดับสากล ก่อนปล่อยซิงเกิลใหม่ในชื่อ "SaWaDiKa" (สวัสดีค่ะ) ที่มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 3 กันยายนนี้
รอบนี้ “ลิซ่า” ทำเอาแฟนกีฬาและแฟนเพลงทั่วโลกต้องตะลึง ด้วยการหยิบยกอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยอย่าง "มวยไทย" และ "รถตุ๊กตุ๊ก" มานำเสนอในรูปแบบสปอร์ตแฟชั่นสุดล้ำ โดย “ลิซ่า” ปรากฏตัวในลุคนักสู้สาวสุดเฟียซ สวมกางเกงมวยไทยสีแดง-ดำ ที่มีการปักชื่อ "LISA" ไว้บนขอบเอวอย่างโดดเด่น เข้าคู่กับเสื้อบอดี้สูทหนังแขวนยาวและรองเท้าบูทส้นสูงแบบผูกเชือกยาว (Lace-up Boots) ที่ถอดรหัสมาจากรองเท้านักมวยสากลและมวยไทย เพิ่มดีกรีความดุดันด้วยพร็อพนวมชกมวยสีแดงที่แขวนอยู่ด้านหลังรถตุ๊กตุ๊กสีน้ำเงิน-แดง ท่ามกลางแสงไฟสปีดที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและทรงพลัง