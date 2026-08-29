ทีมนักตบสาวไทย ท็อปฟอร์มชนะ ญี่ปุ่น 3-1 เซต ทะลุชิงฯ ลุ้นตั๋วลุยโอลิมปิก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women's Volleyball Continental China 2026) ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ในรอบรองชนะเลิศ ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย อันดับ 17 ของโลก เจอกับ ญี่ปุ่น อันดับ 6 ของโลก
เกมนี้ทีมนักตบสาวไทย ท็อปฟอร์มชนะ ญี่ปุ่น 3-1 เซต ทะลุชิงฯ ลุ้นตั๋วลุยโอชิมปิก "โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นชุดแรก นำโดย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม, ศศิภาพร จันทวิสูตร, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพ์พิชญา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, แก้วกัลยา กมุลทะลา โดยมี ปิยะนุช แป้นน้อย และ กัลยรัตน์ คำวงษ์ เป็นตัวรับอิสระ ขณะที่ ญี่ปุ่น นำทัพมาโดย มายุ อิชิกาวะ กัปตันทีม พร้อมด้วย โยชิโนะ ซาโต้ และ ยูกิโกะ วาดะ ดาวตบของทีม
เริ่มเซตแรก ทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทวิสูตร และ ชัชชุอร โมกศรี ช่วยกันตบทำแต้มได้ดี ทำให้ทีมสาวไทย เอาชนะไปก่อน 25-21 จากนั้น เซต 2 เกมสู้กันสนุกสูสี แต่ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้ดี ทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่อง โดย ศศิภาพร, พิมพิชยา, ทัดดาว และ ชัชชุอร ช่วยกัยตบทำแต้ม จนทีมไทยเอาชนะไปอีก 25-20, เซตที่ 3 เกมกลับสู้กันสนุกสูสีมากขึ้น สาวญี่ปุ่นกลับมาเล่นได้ดีและตบทำแต้มขึ้นนำต่อเนื่อง จนสาวไทยแพ้ไป 20-25 จากนั้นเซตที่ 4 ทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม กลับมาเอาชนะไปได้ 25-20
สรุปทีมสาวไทย เอาชนะ ญี่ปุ่น 3-1 เซต 25-21, 25-20, 20-25, 25-20 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะจากคู่ของ จีน กับ อิหร่าน ลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา โดยรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 30 ส.ค. เวลา 17.45 น. ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports