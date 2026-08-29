กรมพลศึกษาลงใต้จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาที่ ม.ราชภัฏสงขลา

ผศ.ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล,กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬากรีฑาระดับพื้นฐาน” โดยมีผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกีฬา มรภ.สงขลา และนายทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อ้น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมนิรัตน์ จรจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
กลุ่มพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล,กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬากรีฑาระดับพื้นฐาน” เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตัดสินกีฬาในท้องถิ่นให้รองรับกับการจัดการแข่งขันกีฬาที่มากขึ้น และเป็นการพัฒนาในด้านผู้ตัดสินกีฬา ให้ที่มีความรู้ความสามารถไปทำหน้าที่ตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ตัดสินกีฬาทั้ง 3 ชนิดกีฬารวม 124 คน
สำหรับการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 “กิจกรรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล,กีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬากรีฑาระดับพื้นฐาน” เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการตัดสิน กีฬาอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการเป็นผู้ตัดสินกีฬา รู้กฎ กติกาใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ตัดสินกีฬา และสามารถนำความรู้ไปทำหน้าที่ตัดสิน ในชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้ มีผู้ผ่านการอบรมกีฬาฟุตบอล 38 คน เซปักตะกร้อ 35 คน กรีฑา 49 คน รวมทั้งสิ้น 122 คน ซึ่งผ่านกระบวนการฝึกการอบรมตามที่กรมพลศึกษาได้กำหนดไว้ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะต้องลงบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินผ่านระบบฝึกอบรมของกรมพลศึกษาตามชั่วโมงที่กำหนด เพื่อได้รับวุฒิบัตรการผ่านการอบรมที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษอีกครั้ง