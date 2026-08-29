“ศรุต” ขยับขึ้นนำรอบสาม สิงห์ บางกอก โอเพ่น

ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ เร่งเครื่องหวด 8 อันเดอร์พาร์ 62 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 195 หลังจบรอบสามกอล์ฟ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026 ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 2ต สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ไล่จี้เพียงสโตรกเดียว
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดการแข่งขันรายการที่ 9 สะสมคะแนนอันดับโลก รายการ "สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026" ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27–30 สิงหาคมนี้ ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ ระยะ 6554 หลา พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นรายการโคแซงชั่นกับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท
จบรอบสามปรากฎว่า โปรเบ๊บ-ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ ซึ่งออกสตาร์ทด้วยสกอร์ตามผู้นำ 4 สโตรก ระเบิดฟอร์มร้อนแรงทำ 9 เบอร์ดี้ ก่อนจะเสียโบกี้ที่หลุมสุดท้ายหลังจากไดร์ฟตกน้ำ จบรอบสามได้อีก 8 อันเดอร์พาร์ 62 แซงขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 195 โดยมี ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ที่เร่งเครื่องหวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 64 ขยับขึ้นมารั้งอันดับสองด้วยสกอร์ตามหลังเพียงสโตรกเดียว ที่ 14 อันเดอร์พาร์ 196
ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์ อดีตรุกกี้ออลไทยแลนด์ฯ 2024 วัย 26 ปี ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์แรกในทัวร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เผยถึงการลุ้นแชมป์รายการที่ 2 ติดต่อกันว่า “การได้แชมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นสำหรับแมทช์นี้ วันนี้โดยรวมทำได้ดีแทบทุกอย่าง ไดร์ฟอยู่ ตีเหล็กอยู่ พัตต์ก็ดี แต่ใน 9 หลุมหลังทำสกอร์ไม่ค่อยได้เพราะอ่านไลน์ไม่ค่อยขาด อาจจะเสียดายที่ไดร์ฟตกน้ำในหลุมสุดท้าย วันสุดท้ายคงเน้นการพัตต์ให้มากกว่านี้
ขณะที่ เข้มข้น ลิมพะสุต ผู้นำร่วมรอบแรก เก็บเพิ่ม 2 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวันมี 12 อันเดอร์พาร์ 198 รั้งอันดับ 3 โดยมี กัญจน์ เจริญกุล, ฉ่างไท้ สุดโสม และพีรดนย์ ปัญญาธนเศรษฐ์ ตามมาที่อันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์รวมคนละ 11 อันเดอร์พาร์ 199
ทางด้าน ชนชน โชคประจักษ์ชัด และ ปรานต์ เพิ่มพูน ซึ่งเป็นเพียงสองนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ผ่านเข้ารอบมาได้ ด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 1 อันเดอร์พาร์ 209 ลุ้นรางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยม