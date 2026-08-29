“มิลินท์” ทะลุเมนดรอว์ - “ณฐเจตน์ ” ชนะสุดมันเปิดศึก ไวตามิ้ลค์-เอทีเอฟ เก็บคะแนนเอเชีย

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท กรีนสปอต จำกัด โดยผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง "ไวตามิ้ลค์" จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย รายการ Vitamilk-ATF Asian 14&Under 2026 (1) หรือ ไวตามิ้ลค์-เอทีเอฟ เอเชี่ยน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026 สนาม 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2569 เป็นรอบคัดเลือก
มิลินท์ พิทยานันท์สกุล นักหวดเยาวชนไทย ซึ่งยังไม่มีอันดับเยาวชนเอเชีย โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ ในประเภทหญิงเดี่ยว ได้สำเร็จ หลังจากแข่งขันรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย เอาชนะ อิซึกะ อายาเมะ มือวาง 6 จากญี่ปุ่น มือ 636 เยาวชนเอเชีย ได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-2
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ณฐเจตน์ เจตน์มงคลรัตน์ มือ 823 เยาวชนเอเชีย ซึ่งถูกจัดให้เป็นมือวาง 16 เอาชนะ อิชาน โมดาลี จากอินเดีย ได้อย่างเฉียดฉิว โดย ณฐเจตน์ ซึ่งแพ้เซตแรกไปก่อน ตั้งหลักกลับมาสู้ใหม่ จนกระทั่งเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซต 4-6, 6-2 และซูเปอร์ไทเบรก 15-13 ส่งผลให้ ณฐเจตน์ ฉลุยสู่รอบคัดเลือก รอบสุดท้ายทันที
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย อรญา มีโภคี (วาง 5) ชนะผ่าน โอลิเวีย ควาน (ฮ่องกง), เซียนา ออเดอร์ (ออสเตรเลีย) ชนะ นากามูระ มาโอะ (7-ญี่ปุ่น) 6-1, 6-4 ซน แชริน (เกาหลีใต้) ชนะผ่าน หลี่ อี้เจี๋ย (จีน)
ชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบแรก ณัฏฐ์ นาทันรีบ ชนะผ่าน วาเรน ปูร์โวโก (12-อินโดนีเซีย), อิทธิเดช ภาคภูมิกมล แพ้ ริยัน ยัมดักนี (14-สิงคโปร์) 6-4, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 11-13 ปวริศร์ โภคสวัสดิ์ แพ้ เซิน ซีเจี๋ย (13-จีน) 1-6, 1-6 เจเดน ลิม (สิงคโปร์) ชนะผ่าน ณัฏฐ์ดนัย ยิ้มแย้ม (วาง 15)