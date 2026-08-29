ได้ใจแฟนชาวไทยเต็มๆ สตีฟ การรินแกน นักร้องนำวงโคดาไลน์ใส่เสื้อบอลช้างศึกขึ้นคอนเสิร์ตที่กรุงเทพ

สตีฟ การริแกน นักร้องนำวงโคดาไลน์ (Kodaline) จัดเซอร์ไพรส์แฟนๆ ชาวไทย ด้วยการคว้าเสื้อแข่งชุดที่สามของทีมชาติไทยมาใส่ ขึ้นระเบิดความมันส์บนเวทีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อคืนวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้คอเพลงสากลและแฟนบอลไทยกรี๊ดสนั่น ในคอนเสิร์ต 'Kodaline - Farewell Tour' ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ UOB Live Emsphere เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยในระหว่างการแสดง สตีฟ ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการเปลี่ยนมาสวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยคอลเลกชันล่าสุดขึ้นเวทีคอนเสิร์ต มอบความสุขให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม
งานนี้บอกเลยว่านอกจากซาวด์ดนตรีร็อกระดับโลกจากไอร์แลนด์จะสะกดใจคนฟังแล้ว แฟชั่นเสื้อแข่งช้างศึกของหนุ่มสตีฟยังหล่อเท่ได้ใจแฟนบอลไทยไปเต็มๆ