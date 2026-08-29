นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รับรางวัลเกียรติยศด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ยกย่องบทบาทผู้นำในการพัฒนาคนและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติยศด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น รางวัล Thailand-Japan Friendship Honorary Award 2026 จาก มร.อากาซากะ ฮิโรกิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น เพื่อยกย่องบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง อันมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในการทำงานร่วมกับองค์กรยามาฮ่า คุณพงศธรได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ให้ดูแลและขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในหลากหลายด้านขององค์กร โดยเป็นผู้บริหารชาวไทยที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับโลก ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2567 ดูแลกิจการในเครือยามาฮ่ามอเตอร์ในประเทศไทย รวมถึงผลิต จำหน่ายและส่งออกรถจักรยานยนต์ เครื่องเรือ Bigbike และธุรกิจในเครือ Robotic
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดการบริหารงานแบบญี่ปุ่น ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง คุณพงศธรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมการทำงานของทั้งสองประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งในระดับองค์กรและบุคลากรมาอย่างยาวนาน
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้จึงนับเป็นการยกย่องคุณูปการด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการพัฒนาคน การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศในหลากหลายมิติ สะท้อนถึงพลังแห่งความไว้วางใจ ความร่วมมือ และมิตรภาพอันยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ และตอกย้ำบทบาทขององค์กรในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
รางวัลดังกล่าวได้รับการมอบภายในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร มหกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นด้านธุรกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และนวัตกรรม ภายใต้การจัดงานโดย NIPPON HAKU BANGKOK 2026 ร่วมกับ Mediator Co., Ltd. และพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของ 2ประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้