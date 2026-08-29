"โบ๊ท คำสิงห์" ประกาศแขวนสตั๊ดในวัย 19 ชี้บอลไทยเงินน้อยไม่พอกิน ยันเบนเข็มลุยงานอินฟลูฯเต็มตัว

“โบ๊ท” ภูวรักษ์ คำสิงห์ ลูกชายของสมรักษ์ คำสิงห์ ฮีโร่นักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 1996 เปิดใจผ่านยูทูบ Kamsing Family Channel ประกาศยุติบทบาทการเป็นนักฟุตบอลอาชีพในวัยเพียง 19 ปี โดยให้เหตุผลสำคัญเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว พร้อมตัดสินใจหันมาลุยงานสายอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเต็มตัว เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงกว่า
เจ้าตัวเปิดเผยว่า การเป็นนักบอลอาชีพในไทยต้องซ้อมหนักตากแดดตากฝนตลอดทั้งเดือน แต่กลับได้ค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 8,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปเพียงสัปดาห์ละ 2 ตัว แต่สร้างรายได้สูงถึงหลักแสนบาท นอกจากนี้ยังมองว่าหากฝืนเล่นต่อไปจนถึงอายุ 30 ปี ก็อาจยังตั้งตัวไม่ได้ ซึ่งเมื่อนำเรื่องนี้ไปปรึกษารุ่นพี่ในวงการและเจ้าของทีม ทุกคนต่างเห็นด้วยและยอมรับว่าวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบันไม่ได้รุ่งเรืองขนาดนั้น
ในคลิปดังกล่าว “โบ๊ท” ยังยอมรับว่า ความฝันที่จะเจริญรอยตามนักเตะระดับโลกอย่าง ซน ฮึง-มิน คงต้องจบลง แม้ที่ผ่านมาจะมีหลายสโมสรติดต่อเข้ามาแต่เขาเลือกปฏิเสธเพราะเหนื่อยล้า แม้ช่วงที่ไปเล่นให้ทีมนราธิวาสจะยังรู้สึกสนุก แต่เมื่อมองความจริงเรื่องภาระหน้าที่ในการดูแลพ่อแม่ รายได้จากฟุตบอลไทยไม่สามารถตอบโจทย์ได้ พร้อมเปรียบเทียบว่าหากตนเองเกิดและค้าแข้งในต่างประเทศคงรวยไปนานแล้ว เพราะต่อให้พยายามสู้จนมีชื่อเสียงในไทย รายได้ก็ยังสู้งานอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้อยู่ดี
ด้าน “เบส“ รักษ์วนีย์ คำสิงห์ พี่สาวของโบ๊ท ก็เผยว่า เห็นด้วยกับการตัดสินใจของน้องชายอย่างยิ่ง โดยมองว่าหากเป้าหมายในชีวิตคือความร่ำรวยและการมีเงินดูแลครอบครัว ในเมื่อเราไม่ได้ก้าวไปถึงจุดที่เป็นนักเตะระดับโลก การเลือกเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่สร้างรายได้ให้มากกว่าและเหนื่อยน้อยกว่า ถือเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและชาญฉลาดที่สุด
ขอบคุณภาพยูทูบ : Kamsing Family Channel