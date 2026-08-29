วินด์เซิร์ฟไทยลุยชิงแชมป์โลก ก่อนไปลุ้นเหรียญเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่ง “วิล” วิลเลียม แมคมิลลัน หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย 1 ใน 4 นักโต้คลื่นชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก วันที่ 4-11 กันยายน 2569 ที่ประเทศอังกฤษ ก่อน จากนั้นเจ้าตัวจะตามไปสมทบกับอีก 3 คน ที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 พัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ มองจีนและฮ่องกงแข็งแกร่งสุด ๆ ในการเบียดแย่งเหรียญรางวัล แต่ 4 นักวินด์เซิร์ฟไทยมีลุ้นเหรียญทุกรุ่นแน่นอน
ความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินด์เซิร์ฟทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยนักกีฬา 4 คน ได้แก่ “วิล” วิลเลียม แมคมิลลัน นักกีฬาลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย, “ดาว” ศิริพร แก้วดวงงาม ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นทั่วไปหญิง, “วาฬ” วชิรวิทย์ ทนอุป ประเภทไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย และ “เค้ก” ชนัฐกานต์ เจริญสุข ประเภทไอคิว ฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี หญิง
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ วางแผนจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2569 เนื่องจากสนามแห่งนี้นักกีฬาไทยยังไม่เคยลงแข่งขันมาก่อน เพื่อทุกคนจะได้ปรับสภาพร่างกาย ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยกับกระแสลมและกระแสน้ำให้ได้มากที่สุด
ทั้งนี้ “วิล” วิลเลียม แมคมิลลัน นักกีฬาลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 20 ปี เตรียมที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2569 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรายการเก็บสะสมคะแนนโลก เพื่อเตรียมสำหรับควอลิฟายไปมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2028 หลังจากแข่งขันจบแล้ว เจ้าตัวจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 13 กันยายน 2569 และตามไปสมทบกับทีมที่ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 14 กันยายน 2569 ทันที
เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ ตัวเต็งในแต่ละรุ่นจะได้แก่นักกีฬาจีนและฮ่องกง เพราะเป็นนักกีฬาแถวหน้าของทวีปเอเชีย ขณะที่ สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีนักกีฬาฝีมือดีเช่นกัน ดังนั้นการแข่งขันเพื่อแย่งเหรียญรางวัลน่าจะสนุกเข้มข้น โดยยืนยันว่าทุกคนมีลุ้นเหรียญรางวัลทุกรุ่นแน่นอน
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จัดชิงชัย 4 เหรียญทอง เริ่มแข่งขันวันที่ 26 กันยายน 2569 โดยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมโต้คลื่นไทยคว้ามาได้ 1 เหรียญทองจาก “ดาว” ศิริพร แก้วดวงงาม ประเภทอาร์เอสเอ็กซ์ หญิง (ศิริพร แก้วดวงงาม เคยได้ 2 เหรียญทองแดง เมื่อปี 2014 และ 2018 มาก่อนด้วย), 1 เหรียญเงิน จาก ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ประเภทอาร์เอสเอ็กซ์ ชาย และ 1 เหรียญทองแดง จาก อธิชา หอมระรื่น ประเภทไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไป หญิง