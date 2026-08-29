แฟนบอลมีใจละลาย "อันนะ” ไอดอลสาวสวยวง MEOVV ใส่เสื้ออินเตอร์ฯ ขึ้นคอนเสิร์ต

วงการบันเทิงกับฟุตบอลแยกกันไม่ขาดจริงๆ ล่าสุด อันนะ ทานากะ ไอดอลสาวสัญชาติญี่ปุ่น จากวงเกิร์ลกรุ๊ปรุกกี้ "MEOVV" (มีอ้าว) ภายใต้สังกัด THEBLACKLABEL ทำเอาแฟนบอลงูใหญ่ ใจละลายกันเป็นแถว
ในงานคอนเสิร์ตล่าสุด “น้องอันนะ” หยิบเอาเสื้อแข่งเรโทรสุดคลาสสิกของ "งูใหญ่" อินเตอร์ มิลาน ยักษ์ใหญ่แห่งศึกกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี มาดัดแปลงเป็นเสื้อครอปแมทช์กับกระโปรงสั้นสีขาว ซึ่งเสื้อตัวนี้มาพร้อมกับสปอนเซอร์คาดอกลาย Pirelli ยี่ห้อยางรถยนต์ระดับตำนานที่แฟนบอลยุค 90s-2000s คุ้นเคยเป็นอย่างดี
งานนี้ทำเอาทั้งแฟนคลับ K-Pop และคอบอลอิตาลีแห่กดไลก์กันเพียบ เพราะน้องอันนะแต่งออกมาได้ทั้งเท่ ทั้งแซ่บ แถมยังขับออร่าความวิชวลสมราคาอดีตนางแบบชื่อดังจากญี่ปุ่นสุดๆ เห็นลุคนี้แล้ว แฟนงูใหญ่ในไทยให้คะแนนเท่าไหร่กันดีนะ