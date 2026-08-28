“Unlock The Game With Your Hero” เปิดเวิร์กชอปฟุตซอล ปลดล็อกศักยภาพกับ "โค้ชหมี-รักษ์พล"

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) และ SoccerGate จัดกิจกรรม “Unlock The Game With Your Hero – ปลดล็อกศักยภาพ โดยโค้ชมืออาชีพ” เวิร์กชอปพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาฟุตซอล เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้จากผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมครั้งนี้พบกับ “โค้ชหมี” รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลชายทีมชาติไทย พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ และทีมงานมืออาชีพที่จะร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม ที่จะมาถ่ายทอดทั้งเทคนิคพื้นฐาน วิธีคิดในการเล่น ตลอดจนรายละเอียดของเกมฟุตซอลในระดับสูง จากประสบการณ์การทำงานในวงการฟุตซอลอาชีพโดยตรง
เวิร์กชอปมุ่งเน้นแนวคิดว่า การพัฒนานักกีฬาไม่ได้มีเพียงการฝึกให้ “เล่นเป็น” เท่านั้น แต่ต้องช่วยให้ผู้เล่น เข้าใจเกม เข้าใจการตัดสินใจ และค้นพบศักยภาพของตัวเอง ผ่านกระบวนการฝึกที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการพัฒนาในระยะยาว
กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 เวลา 17.30–20.15 น. ณ สนามลำโพ สเตเดียม (LUMPHO STADIUM) จังหวัดนนทบุรี
นอกจากการพัฒนาทักษะกีฬาแล้ว โครงการยังสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาคกีฬา ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสร้างพื้นที่และโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงองค์ความรู้จากบุคลากรกีฬาระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสร้างฐานนักกีฬาและยกระดับฟุตซอลไทยอย่างยั่งยืน
Unlock The Game With Your Hero
เพราะบางครั้งสิ่งที่นักกีฬารุ่นใหม่ต้องการ ไม่ใช่เพียงสถานที่ฝึกซ้อมที่ดี แต่คือโอกาสที่จะได้เรียนรู้จาก “ฮีโร่” ที่เคยเดินบนเส้นทางเดียวกันมาก่อน