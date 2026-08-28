“ลิซ่า” พาไทยโกอินเตอร์! คาดเพลงใหม่ “SaWaDiKa” หยิบมวยไทย-ตุ๊กตุ๊กขึ้นเอ็มวี

“ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกชาวไทย เตรียมสร้างความฮือฮาอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่ “SaWaDiKa” ซึ่งมีกำหนดปล่อยวันที่ 3 กันยายน 2026 ก่อนเปิดตัวมินิอัลบั้ม “PRESS PLAY” แบบเต็ม 6 เพลง ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้
สำหรับ “SaWaDiKa” ไม่ได้มีเพียงชื่อที่สะท้อนความเป็นไทยจากคำว่า “สวัสดีค่ะ” แต่ทีเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมายังปรากฏทั้ง กีฬามวยไทยและรถตุ๊กตุ๊ก 2 ภาพจำสำคัญของประเทศไทย จนกลายเป็นประเด็นให้แฟนๆ จับตาว่า ลิซ่าจะนำอัตลักษณ์เหล่านี้มาผสมผสานไว้ในมิวสิกวิดีโออย่างไร
หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ นี่อาจเป็นอีกครั้งที่ “ลิซ่า” ใช้พลังของศิลปินระดับโลก พามวยไทยและความเป็นไทย ออกไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก ผ่านงานเพลงและภาพลักษณ์ในแบบฉบับของตัวเอง