“พีรดนย์” แซงขึ้นนำเดี่ยว สิงห์ บางกอก โอเพ่น รอบสอง

พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ เครื่องร้อนหวด 8 อันเดอร์พาร์ 62 ขยับขึ้นมานำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 129 หลังผ่านครึ่งทางกอล์ฟ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026 ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต ตามหลังสโตรคเดียว ขณะที่ยังเหลือนักกอล์ฟอีก 8 คน ต้องมาแข่งรอบสองต่อในวันรุ่งขึ้น
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดการแข่งขันรายการที่ 9 สะสมคะแนนอันดับโลก รายการ "สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026" ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27–30 สิงหาคมนี้ ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ ระยะ 6554 หลา พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นรายการโคแซงชั่นกับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท
ผ่านครึ่งทางของการแข่งขันปรากฎว่า โปรพีท-พีรดนย์ ปัญญาธนะเศรษฐ์ นักกอล์ฟวัย 37 ปี ที่กำลังตามหาแชมป์ที่สองในทัวร์หลังจากคว้าแชมป์ สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2017 เครื่องร้อนหวด 8 อันเดอร์พาร์ 62 จากการทำ 11 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ กับ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ สกอร์รวมสองวันแซงขึ้นนำที่สกอร์รวม 11 อันเดอร์พาร์ 129 เจ้าตัวเผยว่า “11 เบอร์ดี้ ถือว่าเยอะมาก ที่ทำเบอร์ดี้เยอะเพราะพัตต์ดีและเสิร์ฟอยู่แฟร์เวย์ หัวไม้สามช่วยได้เยอะ รู้สึกตื่นเต้นมาก ไม่ได้เห็นชื่อตัวเองบนลีดเดอร์บอร์ดมานานแล้ว ดีใจกับตัวเองมากๆ หวังว่าจะแชมป์หรือไม่แชมป์ก็อีกเรื่องหนึ่ง ขอให้ตัวเองอยู่ในลีดเดอร์บอร์ดเรื่อยๆ”
ขณะที่ เคเค-เข้มข้น ลิมพะสุต ผู้นำร่วมรอบแรก เก็บได้อีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 หล่นมารั้งอันดับสอง ตามหลังผู้นำสโตรคเดียวที่สกอ์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 130 โดยมี จักรพันธุ์ เปรมสิริกรณ์ อดีตแชมป์ออลไทยแลนด์พรีเมียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2017 ซึ่งรอบนี้หวดเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 64 สองวันมี 9 อันเดอร์พาร์ 131 ตามมาที่อันดับสามร่วมกับ ฉ่างไท้ สุดโสม ที่ทำได้อีก 4 อันเดอร์พาร์ 66
ทั้งนี้ยังเหลือนักกอล์ฟอีก 8 คน ต้องมาแข่งขันรอบสองต่อให้จบในวันรุ่งขึ้น ( 29 ส.ค.) หลังจากฝนตกทำให้ต้องยุติการแข่งขัน