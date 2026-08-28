กองทุนฯลุยปฏิรูปงบกีฬา 4,000 ล้าน จัดสรรตามผลงาน-ศักยภาพ เริ่มใช้ปี 2570

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้า “NSDF NEXT STEP” ปฏิรูประบบจัดสรรงบปี 2570 กว่า 4,000 ล้านบาท โดยจะยึดผลงานและศักยภาพเป็นตัวชี้วัด พร้อมจับมือสมาคมกีฬาทั่วประเทศ วางกรอบงบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2569 ณ ห้อง A-B อาคารสโมสรกรุงเทพกรีฑา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
แถลงข่าวแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ 2570 และ ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในงานแถลงข่าว
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เผยว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้การกำกับและขับเคลื่อนของ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานบริหารกองทุนฯ
ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับศักยภาพและภารกิจของแต่ละสมาคมกีฬา
นายทนุเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2570 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าอย่างเต็มกำลังภายใต้แนวทาง “NSDF NEXT STEP” ด้วยงบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมปฏิรูประบบการบริหารจัดการงบประมาณครั้งสำคัญ โดยเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Budgeting) มาใช้ตามแนวทางมาตรฐาน OECD และกรมบัญชีกลาง พร้อมปรับลดจำนวนแผนงานเหลือ 9 แผนงาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความกระชับ คล่องตัว และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
“หนึ่งในแนวทางสำคัญ คือการเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬาต่างๆ ผ่านการจัดทำ บันทึกข้อตกลง ที่กำหนดเป้าหมาย ภารกิจ และกรอบงบประมาณร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดกลุ่มชนิดกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และการจัดกลุ่มสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตามศักยภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพ ผลงาน และภารกิจของแต่ละสมาคมอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ กองทุนฯ มุ่งให้การสนับสนุนงบประมาณสามารถตอบโจทย์การพัฒนากีฬาได้อย่างตรงจุด และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากทุกบาทของงบประมาณที่ลงทุนลงไป โดยยึดหลักการทำงาน “3 เสา” ได้แก่ ระบบ ข้อมูล และความเป็นธรรม เพื่อยกระดับการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
นอกจากนี้ กองทุนฯ มีแนวคิดจัดงาน “NSDF AWARD” เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนานักกีฬาและวงการกีฬาไทยอย่างเป็นรูปธรรม
“ในปี 2570 กองทุนฯ จะปฏิรูปการทำงานครั้งใหญ่ทั้งระบบ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกับ กกท. และสมาคมกีฬาต่าง ๆ ผ่านการกำหนดเป้าหมายและงบประมาณร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินภาษีของประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี จะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า ตรงเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง” นายทะนุเกียรติ กล่าว