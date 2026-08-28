“เนเน่ รอยัล” ส่งพลังใจเชียร์ทัพรักบี้ไทย ลุยศึกเอเชียซีรีส์ที่จีน

“น้องเนเน่ รอยัล” หรือ รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องสาวชาวไทยวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ผู้สร้างชื่อเสียงจากการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการ America’s Got Talent ส่งคลิปวิดีโอให้กำลังใจนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย ก่อนลงสนามแข่งขันรายการสำคัญระดับเอเชียที่ประเทศจีน
ก่อนหน้านี้ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ติดตามและร่วมให้กำลังใจ “น้องเนเน่” มาตั้งแต่รอบออดิชั่น กระทั่งก่อนการแข่งขันรอบควอเตอร์ไฟนอล จึงมีแนวคิดให้นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงร่วมกันส่งแรงใจให้เยาวชนไทยที่กำลังสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลก
สมาคมฯ จึงสนับสนุนเสื้อ “เนเน่ รอยัล” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในราคาพิเศษ เพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทยสวมใส่ระหว่างการฝึกซ้อมที่ประเทศจีน เป็นสัญลักษณ์แห่งการส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ก้าวไปให้ถึงความฝัน
ขณะนี้ ทีมรักบี้ 7 คนทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Asia Rugby Emirates Sevens Series 2026 สนามแรก ระหว่างวันที่ 29–30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
ล่าสุด “น้องเนเน่” ได้อัดคลิปวิดีโอส่งกำลังใจกลับมายังพี่ ๆ นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย ขอให้ทุกคนทำผลงานอย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่เพื่อประเทศไทยบนเวทีเอเชีย
นับเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจ เมื่อเยาวชนไทยผู้กำลังเดินตามความฝันบนเวทีดนตรีระดับโลก และนักกีฬาทีมชาติไทยผู้กำลังทำหน้าที่บนสนามระดับเอเชีย ได้ร่วมส่งแรงใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นว่าความฝันอาจอยู่คนละเวที แต่ทุกความสำเร็จล้วนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน