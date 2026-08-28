โตโยต้า” จับมือ “Monomax” ต่อเนื่องปีที่ 2 สนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก-เอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2026/27

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด หรือ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ และ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวแคมเปญ "Move ไปกับ รถที่คนไทยใช้ ลีกที่คนไทยเชียร์" ตลอดฤดูกาล 2026/27 โดยมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่แฟนบอลชาวไทย ส่วนลด 2,000 บาทสำหรับการซื้อรถโตโยต้าทุกรุ่นตามเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดกิจกรรมจำกัด 5,000 สิทธิ์ โดยจะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดแบ่งเป็นรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2570 ทั้งหมด 35 รอบ และโค้ดรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2026/27 ผ่านแพ็คเกจการรับชมของช่องทาง Monomax ฟรี 1 เดือน มูลค่า 399 บาท จำนวน 4,000 โค้ด สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ถึง 30 กันยายน 2569 และทดลองขับรถยนต์โตโยต้าภายใน 15 ตุลาคม 2569 โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏระหว่างการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ทางโทรทัศน์ (TVC) และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage อาทิ Mono, Mono29, Monomax Sports เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยรายละเอียดแคมเปญและข้อกำหนดเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ https://www.toyota.co.th/epl_testdrive/?register_type=online หรือโทร. 1486
นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า "ในปีที่ 2 ของการร่วมมือกับ Monomax และ JAS เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของทุกความมันได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โตโยต้าเชื่อว่าฟุตบอลคือพลังของคนไทย และพรีเมียร์ลีกเป็นหนึ่งในลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมจากแฟนบอลในประเทศไทย และเป็น Ecosystem ที่มีพลังในการเชื่อมโยงแบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งตลอดทั้งฤดูกาล โตโยต้าจึงออกแบบแคมเปญ “Move ไปกับรถที่คนไทยใช้ ลีกที่คนไทยเชียร์” เพื่อเชื่อมโยงความมันของฟุตบอลเข้ากับการตัดสินใจเลือกรถโตโยต้าที่ตอบโจทย์ชีวิตจริง เพราะสำหรับโตโยต้า ทั้งฟุตบอลและการเลือกรถ ต่างคือ Next Move สำคัญที่พาชีวิตวิ่งไปต่อได้ รวมถึง Exclusive Watch Party Events ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มอบประสบการณ์การเชียร์สดและสิทธิพิเศษจากโตโยต้า เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยในทุกภูมิภาคได้ Move ไปพร้อมกัน เราหวังว่าในฤดูกาลนี้ โตโยต้าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทุก Next Move ของแฟนบอลชาวไทย ทั้งในสนามและในชีวิตจริง"
โตโยต้าขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนร่วมสัมผัสความมันส์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ ฤดูกาล 2026/27 ไปพร้อมกันตลอดทั้งฤดูกาล เพราะโตโยต้าเชื่อว่าทุก Move ที่ใช่ คือแรงขับเคลื่อนที่พาชีวิตวิ่งไปต่อได้เสมอ