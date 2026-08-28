ฉลองครบรอบ 30 ปี! เปิดตัว "ไทยลีก" ฤดูกาล 2026/27 ภายใต้ แนวคิด “ศักราชใหม่ ไทยลีก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แนวคิด “RAISING THE GAME” การยกระดับเกม ยกระดับมาตรฐาน ยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกัน และถือเป็นการเฉลิมฉลองที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก จัดขึ้นเป็นปีที่ 30 ณ สยาม พารากอน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569
ภายงานแถลงข่าวในครั้งนี้ นำโดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ พร้อมด้วย คุณประธานวงศ์ พรประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Rêver Group , คุณนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย, คุณรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), คุณสุรพล อุทินทุ ผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, คุณแพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณศุภวิชญ์ ไทยแสน หัวหน้างานส่วนการเงินกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, คุณธันยพร ปิยะแสงทอง Group Event & Sponsorship Manager บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทย, คุณก่องกานต์ กาทอง รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณทัตดนัย โชติวิญญู ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน), คุณชลารัตน์ พินิจเบญจพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO บริษัท เงินให้ใจ จำกัด, คุณซามูเอล หลิว รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) บรรดานักฟุตบอลและตัวแทนนักเตะจากไทยลีก 1, 2 และ 3 ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานและถ่ายภาพร่วมกันอย่างคึกคัก
“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า "ก่อนอื่น ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกท่านอีกครั้ง และ ต้องบอกว่าไทยลีก ฤดูกาล 2026/27 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่พิเศษ และ เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของเราทุกคน เพราะจากปีแรกที่ ไทยลีก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 มาวันนี้ ไทยลีก เดินทางเข้าสู่ปีที่ 30 พอดี ถือเป็นลีกอาชีพของประเทศไทย ที่ แป้ง เชื่อว่าคนไทยทุกคนภาคภูมิใจ เพราะกว่าเราจะมีวันนี้ ไทยลีก ผ่านการล้มลุกคลุกคลานตั้งแต่วันที่ไม่มีคนดู , ไม่มีถ่ายทอดสด และ ไม่มีผู้สนับสนุน กระทั่งวันนี้ ไทยลีก เติบโต แข็งแรง มั่นคง และ กลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัว..ส่วนสําคัญ ก็เพราะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้"
"จากวันนั้น ถึง วันนี้.. แป้ง อยากตอกยํ้าการเติบโตของ ไทยลีก ให้ทุกท่านได้ ภาคภูมิใจร่วมกันอีกครั้ง ปัจจุบัน ไทยลีก เป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียน มีค่าสัมประสิทธิ์ ที่ประเมินโดย AFC ให้อยู่ในอันดับ 7 ของเอเชีย , อันดับ 3 ของเอเชีย โซนตะวันออก เป็นรองแค่ ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ รวมถึง ยังอยู่ใน อันดับที่ 47 ของโลก จากการจัดอันดับของ สหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติ ฟุตบอลนานาชาติ และ ที่สําคัญ ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ ไทยลีก ยังได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชีย มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ถึง 4 ทีม แบ่งเป็น ACL Elite 3 ทีม ประกอบด้วย สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด , การท่าเรือ เอฟซี และ ราชบุรี เอฟซี รวมถึง ACL Two อีก 1 ทีม คือ บีจี ปทุมฯ"
"ไม่เพียงแต่ในเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นทุกปี ปัจจุบัน ไทยลีก ยังได้รับความนิยม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก ยอดแฟนบอลเข้าสนาม ในฤดูกาล 2025/26 ที่เติบโตขึ้นทุกลีกอาชีพ เริ่มจาก ไทยลีก 1 ยอดแฟนบอลรวม 1.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% , ไทยลีก 2 รวม 5 แสนคน เพิ่มขึ้น 9% และ ไทยลีก 3 รวม 4 แสนคน เพิ่มขึ้น 5% พร้อมกันนี้ ยังมีผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด โดย กลุ่ม AIS - GULF - JAS ไปจนถึงฤดูกาล 2028/29 มูลค่าปีละ 500 ล้าน บาท และ ออปชั่นต่อสัญญาอีก 2 ปี"
"ฟุตบอลลีกอาชีพ ประจําฤดูกาล 2026/27 มีสโมสรอาชีพ เข้าร่วมถึง 103 ทีม ประกอบด้วย ไทยลีก 1 จํานวน 16 ทีม , ไทยลีก 2 จํานวน 18 ทีม และ ไทยลีก 3 จํานวน 69 ทีม จาก 6 โซน แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง และ แข็งแรง ในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทย"
"ความยิ่งใหญ่เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากพันธมิตรผู้ ร่วมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทย แป้งขอขอบคุณ BYD , ช้าง , AIS , JAS , โคคา-โคล่า , มอลเทน, คาสตรอล , WARRIX , Mono max , ปตท. และ เงินให้ใจ ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการประจําฤดูกาลนี้ทุกท่าน"
"สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ทุกทีมโชคดี ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก ฤดูกาล 2026/27 ซึ่งจะเริ่มเปิดฉากฟาดแข้งนัดแรกพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 4 กันยายนนี้ ขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคน ชอบทีมไหน อย่าลืมไปให้กําลังใจ ส่ง เสียงเชียร์ทีมรักในสนาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเดินทางครั้งใหม่ในฤดูกาลนี้ไปด้วยกัน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล
2026/27 อย่างเป็นทางการ ณ บัดนี้"
สำหรับการแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 LEAGUE1 และ BYD SEAL 5 LEAGUE 2 จะเริ่มทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน 2569 ส่วน BYD DOLPHIN LEAGUE 3 จะเริ่มต้นแข่งขันนัดแรกในวันที่ 19 กันยายน 2569 ขณะที่ PEA U-21 Youngster League จะเริ่มต้นในวันที่ 15 กันยายน 2569 นี้
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