โค้ชคิวบาซูฮก "นาบิล" แววความเป็นระดับโลกมาเต็ม ชี้ปรับสไตล์ชกแบบสากลได้รุ่งแน่

มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม โค้ชมวยสากลทีมชาติไทย วัย 63 ปี ชาวคิวบา ชื่นชม นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก ONE Championship ที่ลงนวมเข้าแคมป์ฝึกซ้อม ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งแรกว่า เป็นนักมวยที่มีสายตาเฉียบคมและออกหมัดได้ดี ซึ่งก็ทำได้ดีในการซ้อมมวยสากลครั้งแรกกับตน พร้อมชี้ว่าหากปรับสไตล์และแก้เรื่องการชกที่ติดแบบมวยไทยจะพัฒนาไปได้ไกลถึงระดับโลกแน่นอน
สำหรับ โค้ชมาเรียโน่ เดินทางมาร่วมงานกับสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นตั้งแต่ปลายปี 2025 โดย ถือเป็นโค้ชระดับโลกที่เคยพาทีมชกฝรั่งเศสประสบความสำเร็จ และคว้าได้ถึง 11 เหรียญรางวัล ในโอลิมปิกเกมส์ 5 สมัย แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง และได้อีก 11 เหรียญบนเวทีชิงแชมป์โลก แบ่งเป็น 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง ซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้าช่วยทีมนักชกไทยคว้าอย่างน้อย 3 เหรียญทอง ในโอลิมปิก 2028 ที่ลอสแองเจลิส