แฟนถกของจริงหรือ AI ห้างดังลงโฆษณาขายโปรดูพรีเมียร์ ขึ้นป้ายผีแดงพ่ายฮัลล์ 0-2

โลกโซเชียลแห่แชร์ภาพป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ที่ขึ้นข้อความแซวแฟนฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังพลาดท่าพ่าย ฮัลล์ 0-2 ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ก่อน
ภาพดังกล่าว แสดงให้เห็นหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ของศูนย์การค้า ที่ลงโฆษณาแพ็คเกจดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลใหม่ พร้อมข้อความภาษาไทยแบบติดแซวว่า “เด็กผีรับซีซั่นใหม่ แค่นัดแรก ก็โดนทุกแยก!”
ทั้งนี้แฟนๆฟุตบอลหลายคนพากันเข้ามาคอมเมนต์อย่างสนุกสนาน โดยหลายคนมองว่าเป็นภาพจริง และอีกหลายคนก็มองว่าเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นจาก AI หรือภาพตัดต่อเพื่อความบันเทิง
อย่างไรก็ตามบางคนยังติดแซวว่า แม้ไม่ชัวร์ว่าภาพดังกล่าวจริงหรือไม่จริง แต่ที่จริงแน่ๆก็คือเรื่องผลการแข่งขันนัดแรกในพรีเมียร์ลีก ซึ่งทีมปีศาจแดง บุกไปปราชัยให้กับ น้องใหม่ อย่าง ฮัลล์ แบบหมดรูป 0-2