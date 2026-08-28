"โค้ชจี" ชี้ชุบตัวต่างแดน ส่งผลดีต่อนักกีฬาทีมชาติไทย เผยเหตุซ้อมหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ใช่

"โค้ชจี" เจนทรี แบรดลีย์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอเมริกัน เผยเก็บตัวต่างประเทศส่งผลดีกับนักกีฬา ชี้ใส่โปรแกรมซ้อมหนักกว่าที่ไทยแต่ทุกคนแฮปปี้ สถิติดีขึ้น สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย เพิ่งจะส่งทีมระยะสั่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ก่อนจะเดินทางกลับมาซ้อมที่ที่ประเทศไทยช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น
"โค้ชจี" เจนทรี แบรดลีย์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอเมริกัน กรีฑาทีมชาติไทยระยะสั้น กล่าวว่า ความมั่นใจของผมเหรอครับ มันมีคำกล่าวที่ว่า การที่เราจะเป็นอันดับ 1 ได้ เราต้องซ้อมให้เหมือนกับว่าเราเป็นอันดับ 2 ก็คือ อันดับ 2 คือผู้ที่กำลังวิ่งไล่ตาม จึงมีความกระหาย ความมุ่งมั่น และความพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนั่นคือแนวคิดที่ผมใช้ในการคุมซ้อมทุกๆวัน ผมไม่ได้ให้โปรแกรมซ้อมด้วยความรู้สึกว่าเราจะชนะในทุกการแข่งขัน แต่ผมมองว่านักกีฬาคนอื่นๆ ทุกคนคือคู่แข่งที่มีโอกาสชนะได้ทั้งหมด“
"หน้าที่ของเราคือต้องทำให้ชัวว์ว่าเราฝึกซ้อมอย่างหนัก ผลักดันตัวเอง และทำงานหนักกว่าทีมอื่นๆ ส่วนตัวผมเองก็ต้องโค้ชให้ดีกว่าโค้ชคนอื่น เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ นั่นคือแนวทางของผมครับ"
”โค้ชจี“ ยังเผยอีกว่า ส่วนที่ยากที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับรายการนี้คืออะไร โค้ชจี ตอบว่า “มันคือกระบวนการทั้งหมด ผมคงไม่บอกว่ามีส่วนไหนที่ยากที่สุด เราแค่ต้องสนุกไปกับกระบวนการทำงาน มันเลยไม่ได้มีส่วนไหนที่ยากเป็นพิเศษ แต่ถ้าจะมีอะไรที่เข้าข่ายว่า 'ยาก' ก็คงเป็นการประเมินการซ้อมที่มากเกินไป บางครั้งเราอาจจะคิดมากเกินไป ดังนั้น แค่ปล่อยให้มันเป็นไป ผ่อนคลาย และสนุกกับกระบวนการครับ”
"อาการบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติของกีฬา เราเลยต้องพยายามอย่างดีที่สุดในการประเมินร่างกายของ 'บิว' (ภูริพล บุญสอน) ในทุกๆ วันระหว่างการซ้อม รวมถึงประเมินก่อนและหลังแข่ง เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ต้องดูแลเรื่องพื้นฐานอย่างการฟื้นฟูร่างกาย (Recovery) และวิตามิน เพื่อช่วยให้ร่างกายของเขาพร้อมสำหรับความท้าทายในวันถัดไป"
"เรามีรายการลงแข่งหลายเรซ เพราะบิวต้องลงทั้ง 100 เมตร และ 200 เมตร ซึ่งทั้งสองประเภทต้องวิ่งถึงประเภทละ 3 รอบ ดังนั้น เราจึงต้องดูแลร่างกายของเขาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะผ่านมันไปได้ด้วยความสำเร็จ"
"การไปเก็บตัวแคมป์ฝึกซ้อมต่างประเทศ ระยะสั้น ช่วยให้เราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป และเปิดโอกาสให้ผมได้ทดสอบบิวรวมถึงนักกีฬาคนอื่นๆ มากขึ้น ไม่ใช่แค่ทางร่างกาย แต่รวมถึงทางจิตใจด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วผมใส่โปรแกรมฝึกซ้อมในแคมป์หนักกว่าที่เราซ้อมกันปกติในไทยซะอีก และผมคิดว่าผลลัพธ์ออกมาเยี่ยมมาก ทุกคนทำ สถิติที่ดีที่สุดในรอบฤดูกาล หรือสถิติดีที่สุดของตัวเองกันเป็นส่วนใหญ่ โดยรวมแล้วถือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีครับ"