กรีฑาลุ้นทองจาก “บิว” มีทเดอะเพรสเอเชียนเกมส์ 2026 สามหนเป้าทัพไทยอยู่ที่ 5 ทอง

มีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ครั้งที่ 3 ทัพไทยประกาศความพร้อม คว้าเพิ่มอีก 1 เหรียญทอง จากกรีฑา โดย “บิว” ภูริพล บุญสอน ถูกวางเป็นความหวังล่าเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร หลังทำสถิติต่ำกว่า 10 วินาที และมีลุ้นในระยะ 200 เมตร ด้านแบดมินตันมั่นที่นำทัพโดย ”วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มั่นใจมีติดมือ 1-2 เหรียญ ขณะที่เเบสบอลหวังติดท็อป 5 เทนนิส-ซอฟท์เทนนิส ก็ลุ้นเหรียญ รวม 22 ชนิดกีฬาประกาศเป้า คว้าแล้ว 5 เหรียญทอง
สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงานมีทเดอะกีฬาเพรสเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เพื่อแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทย ชุดเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ไอจิ-นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 19 กันยายน - 4 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน โซนอี4-อี5 โดยเมื่อ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่ 3 มี 6 สมาคมกีฬาเข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า กกท.ทำงานร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา คราวนี้มี 46 สมาคม 43 ชนิดกีฬา ชนิดกีฬามากขึ้นกว่าครั้งก่อน แต่นักกีฬาน้อยลง ซึ่ง ท่านทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้หลักการว่า พร้อมสนับสนุนให้นักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมส์อย่างเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เข้มข้น ซึ่งใครที่ทำอันดับโลกได้ หรือผ่านเกณฑ์คัดเลือก เราก็ไม่ตัดสิทธิ์ใครเลย
“เราจะนำเอาผลงานและสถิติต่างๆในการเข้าร่วมเอเชียนเกมส์ 2026 มาเป็นตัวชี้วัดทั้งการส่งแข่งขันหรืองบประมาณในอนาคตด้วย คราวก่อนเราได้ 12 เหรียญทอง คราวนี้เราหวัง 15 เหรียญทอง อาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะหลายกีฬา เป็นนักกีฬาระดับโอลิมปิก แต่เราเชื่อว่าในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา คราวนี้เราเตรียมต่อเนื่องมาจากซีเกมส์ 2025 ความฟิตร่างกายดีขึ้น แถมเราเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬา โภชนาการ และวิทยาศาสตร์กีฬา ให้นักกีฬาอย่างเต็มที่ ซึ่งผมก็ขอให้ทุกท่านทุกสมาคมประสบความสำเร็จในการแข่งขัน และในช่วงโค้งสุดท้าย ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บด้วย“
จิรชยา ตันฉายงาม อุปนายกสมาคมกีฬาเบสบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ซีเกมส์ล่าสุดเบสบอลชายได้เหรียญเงิน เพราะพิชเชอร์ตัวสำคัญเราเจ็บไม่สามารถลงได้ในนัดชิงกับฟิลิปปินส์ ส่วนครั้งนี้นักกีฬาเรามีโควต้าเข้าร่วมทั้งหมด 24 คน 12 คนซ้อมที่ไทย และอีก 12 คน ซ้อมอยู่ที่สหรัฐฯ เพราะเด็กๆ เรียนหนังสืออยู่ที่นั่น ตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ ส่วนในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว เราจบอันดับที่ 7 ต้องยอมรับว่าสำหรับกีฬาเบสบอลแล้วบรรดาท็อปของโลกอย่าง ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และจีน ต่างอยู่ในเอเชียทั้งหมด สมาคมจึงได้หวังไว้ที่ติด 1 ใน 5 ไว้ก่อน แต่เรามองว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ ถ้าวันนั้นนักกีฬาเราพร้อมและทุกอย่างเป็นใจก็อาจจะเข้าได้ 4 ทีมสุดท้ายและอาจได้ลุ้นเหรียญ
นายวิเชษฐ์ ทีปกากร อุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย และผู้จัดการทีม เผยว่า ทีมเทนนิสชุดนี้ เรามีมือท็อป 100 ของโลก 3 คน คือ ”รวงข้าว“ ลัลนา ธาราฤดี กับ ”ไหม“ มนัญชญา สว่างแก้ว และ ”ณัฐ“ ปรัญชา อิสโร นำทีม ซึ่งทั้ง 3 คนก็ได้เข้าไปเล่นแกรนด์สแลมด้วย คู่ต่อสู้หลักๆ คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ หญิงเดี่ยว เรามี “ไหม” และ “รวงข้าว” ที่กำลังมั่นใจ ชายคู่ ปรัชญา กับ แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ เหรียญทองแดงคราวก่อน น่าจะสร้างผลงานได้ดีในชายคู่ ส่วนหญิงคู่ “เอิร์ธ“ เพียงธาร ผลิพืช อันดับโลกคู่ตอนนี้ อยู่ที่ 120 ต้องดูว่าจะได้จับคู่กับใคร ด้านคู่ผสม ปรัชญา กับ เอิร์ธ มีลุ้น ซึ่งเราก็หวังว่าเทนนิส จะมีเหรียญติดมือกลับบ้าน ประเภทคู่ มีหวังติดเหรียญทุกประเภท ส่วนประเภทเดี่ยว หญิงเดี่ยวมีลุ้น
กวิน ญาณฤทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทย กล่าวว่า นักกีฬาของเราเก็บตัวอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คลอง 6 โดยครั้งนี้สมาคมเรามีโค้ชชาวญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นชาติท็อปของโลกมาช่วยเทรนด์ เด็กๆ ตอนนี้จึงฟิตมากพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ ทั้งนี้เราได้สิทธิ์ลงแข่งประเภททีมหญิงและหญิงเดี่ยว มองแล้วเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ได้เหรียญใดเหรียญหนึ่ง เพราะนักกีฬาค่อนข้างมีประสบการณ์ ผ่านเวทีใหญ่มาแล้ว ซึ่งหากได้ก็จะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ที่ซอฟท์เทนนิสไทยยังไม่เคยได้จากเอเชียนเกมส์
ยศไกร เพียรพาณิชย์พร นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาพทีมนักกีฬาโดยรวมค่อนข้างโอเค ไม่มีใครมีปัญหาบาดเจ็บ โดยเรามีโค้ชชาวญี่ปุ่นที่มีฝีมือในประเทศญี่ปุ่น และเคยเทรนด์นักกีฬาระดับเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์มาแล้ว ซึ่งตั้งแต่เขาเข้ามาก็ค่อนข้างยกระดับนักกีฬาซอฟท์บอลทีมชาติไทยขึ้นมาแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะในตำแหน่งพิชเชอร์ นักกีฬาชุดนี้เป็นชุดซีเกมส์ประมาณครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งโค้ชชาวญี่ปุ่นไปตระเวนดูมาทั่วประเทศแล้วคัดมากับมือ ทั้งนี้ท็อป 15 ของโลกมาอยู่ในเอเชียนเกมส์แล้วถึง 4 ประเทศ ดังนั้นจากการประเมินร่วมกันแล้วเราน่าจะจบที่ 6 จาก 8 ทีมที่เข้าร่วม
พลเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เผยว่า นักกีฬาไทยมีทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพอยู่ตลอดทั้งปี นักกีฬาของเราจึงมีความพร้อมพอสมควร ล่าสุด “หมิว“ พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ ได้เหรียญทองแดงหญิงเดี่ยวชิงแชมป์โลก 2026 เรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจได้เยอะ ในรายของนักกีฬาของเราก็มีอาการบาดเจ็บอาจ ไม่ว่าจะเป็น รัชนก อินทนนท์, เดชาพล พัววรานุเคราะห์ หรือกระทั่ง “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ที่ปัญหาที่หลัง เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา น่าจะพร้อมสำหรับเอเชียนเกมส์ เชื่อว่าเหรียญรางวัลน่าจะมีให้เห็น 1-2 เหรียญ ซึ่งเราลุ้นได้จากทั้งประเภททีม และประเภทบุคคล ซึ่งชายเดี่ยว ที่มี ”วิว“ รวมถึงหญิงเดี่ยว ส่วนประเภทคู่ ได้ลุ้นสูงสุดจากคู่ผสม ส่วนหญิงคู่และชายคู่ ก็มีลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์
พลตำรวจตรี นภันวุฒิ เลี่ยมสงวน อุปนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็ก นักกีฬาไทยได้ประสบการณ์ รวมถึงได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทีมสปรินท์เตอร์มีผลงานที่ดีและทำเวลาได้ดีทีเดียว โดยในการวิ่งระยะ 100 เมตร กับ 200 เมตร มีลุ้นจาก ”บิว“ ภูริพล บุญสอน ที่วิ่งต่ำกว่า 10 วินาที ในระยะ 100 เมตร ส่วนคู่แข่งคือ จีน และ ญี่ปุ่น และตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลว่า เอเชียกลางมีนักกีฬาโอนสัญชาติบ้างหรือเปล่า โดยรวมความคาดหวัง เรามีลุ้นจากทีมกรีฑาระยะสั้น 1 เหรียญทองเป็นอย่างน้อย จาก ภูริพล
ช่วงท้าย นายวัลลภ ศรีไพวัลย์ เลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสรุปว่า
มีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ครั้งที่ 3 ตั้งเป้ารวมอีก 1 เหรียญทอง จาก กรีฑา ส่วนเบสบอล หวังติด 1 ใน 5, เทนนิส มั่นใจมีเหรียญกลับบ้าน, ซอฟท์เทนนิส ลุ้นคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง, ซอฟท์บอล หวังจบอันดับ 6 จาก 8 ทีม, แบดมินตัน มั่นใจมีเหรียญรางวัลให้เห็น 1-2 เหรียญ ทำให้ผ่านมีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 รวม 3 ครั้ง 22 กีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว 5 เหรียญทอง
สำหรับมีทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 รอบที่ 4 จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม นี้ ที่ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน โซนอี4-อี5 เวลา 13.00 น. โดยมี 10 สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมประกาศความพร้อม ประกอบด้วย ตะกร้อ, เรือใบ, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, ว่ายน้ำ, วอลเลย์บอล, คริกเก็ต, ฟันดาบ, ยิมนาสติก, ปีนหน้าผา