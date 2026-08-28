"รวงข้าว" เจอมือควอลิฟาย "ไหม" ดวลมือ 76 โลก รอบแรกหญิงเดี่ยว แกรนด์สแลมยูเอส โอเพ่น

ผลการประกบคู่แบ่งสายการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม ยูเอส โอเพ่น ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยผลปรากฏว่า "รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี มือ 72 โลก จะพบกับนักหวดจากรอบคัดเลือก หากผ่านเข้ารอบสองจะพบกับผู้ชนะระหว่าง ลินดา นอสโคว่า มือ 6 โลก จากสาธารณรัฐเช็ก เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดัน หนล่าสุด กับ เคที่ โวลีเน็ตส์ มือ 91 โลกชาวอเมริกัน
ส่วน "ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว มือ 97 ของโลก จะพบกับแพนนา อุดวาร์ดี้ มือ 76 ของโลก จากฮังการี หากผ่านเข้ารอบสองจะพบกับผู้ชนะระหว่าง เลย์ล่าห์ เฟอร์นานเดซ มือ 32 โลก และมือวาง 31 จากแคนาดา อดีตรองแชมป์รายการนี้ปี 2021 กับ จาง ส่วย มือ 53 โลกจากจีน