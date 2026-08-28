ปืนรณยุทธฯจัดใหญ่ศึกชิงถ้วยในหลวง เปิดตัว 26 แม่นเป้าทีมชาติลุยลูกซองโลก

พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการ "THPSA Handgun Kings Cup 2026" (Level III) ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย.69 ที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก การกีฬาแห่งประเทศไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
โดยจะเป็นการจัดการแข่งขันปืนสั้น 7 ดิวิชั่น จำนวน 14 รางวัล ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นรายการ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ถ้วย คือ Handgun Division Open ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว
นอกจากนี้ยังมีรายการชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 4 ถ้วย คือ Handgun Division Production ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว
Handgun Division Production Optic ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว, ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจำนวน 4 ถ้วย
Handgun Division Standard ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว, Handgun Division Classic ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร จำนวน 2 ถ้วย คือ Handgun Division Revolver ประเภทชายเดี่ยว และประเภทหญิงเดี่ยว
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนร่วมการแข่งขันแล้ว 213 คนจาก 7 ประเทศ ประกอบด้วย จีน, ลาว, มาเก๊า, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง,สวีเดน และไทย
ในวันเดียวกันนี้ สมาคมฯยังได้เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธชิงแชมป์โลก ในรายการ "2026 Shotgun World Shoot, Greece" ระหว่างวันที่ 23 ก.ย.- 4 ต.ค.69 ที่ สนามแข่งขันประเทศกรีซ โดย สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาทีมชาติรวม 26 คน ร่วมชิงชัยในรุ่นต่างๆ ใน 4 ประเภทปืนลูกซอง ซึ่งเรามีนักกีฬาที่อยู่ในระดับ ต้นๆของโลก หวังที่จัดขึ้นแท่นหลายประเภท โดยเฉพาะมีความหวังในประเภททีมหญิง
พล.อ.เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของสมาคมฯต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งทำให้สมาคมฯสามารถวางแผนจัดแข่งขันและส่งนักกีฬาไปแข่งรายการนานาชาติ และ ระดับโลกได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพและทำให้นักกีฬาการพัฒนาฝีมือที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้การแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธชิงแชมป์โลก ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปีโดยครั้งที่แล้ว ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี 2023 ทีมนักกีฬายิงปืนไทยคว้าเหรียญประเภททีมและประเภทบุคคลหลายรายการ ในการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมฯคาดว่าจะทำผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม