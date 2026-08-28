“รถถัง” หวนจับพวงมาลัย คัมแบ็คลงแข่งกระบะซิ่งสัปดาห์นี้

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักชกขวัญใจชาวไทยระดับโลก เตรียมหวนคืนสู่พวงมาลัยรถแข่งอีกครั้งในสุดสัปดาห์นี้
ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งลงภาพคู่กับรถแข่งคู่ใจประกาศความพร้อม ก่อนลุยศึก TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026 สนามที่ 2 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2569
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็น สนามที่ 2 ในชีวิตการเป็นนักแข่งรถยนต์ทางเรียบ ของรถถัง หลังจากเจ้าตัวได้เปิดตัวประเดิมสนามแรกไปอย่างดุเดือด ณ ท้องถนนริมหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยรอบนี้ “รถถัง” ยังคงลงซิ่งในรุ่นกระบะพันธุ์แกร่ง Hilux Revo One Make Race ภายใต้สังกัดทีม PUMPKIN
ยอดมวยคนดังเปิดใจว่า จากประสบการณ์ความท้าทายในคู่แข่งและไลน์สนามนัดเปิดฤดูกาล ทำให้ตนได้นำมาทำการบ้าน ซุ่มซ้อมปรับเทคนิคการควบคุมรถอย่างหนักตลอดหลายเดือน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลุยแทร็กเลียบทะเลภูเก็ต และตั้งเป้าทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าสนามแรก