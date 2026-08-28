ไวตามิ้ลค์ หนุนจัดศึกเทนนิสล่าแต้มเอเชีย นักหวดเยาวชนนานาชาติแห่สมัครลุ้นแชมป์

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ได้อนุมัติให้สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ระดับเกรด 2 จำนวน 2 รายการ และล่าสุด สมาคมฯ ได้รับข่าวดี เมื่อ นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท กรีนสปอต จำกัด โดย "ไวตามิ้ลค์" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง ได้ตอบรับให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันดังกล่าว
การแข่งขันสัปดาห์แรก ในชื่อรายการ Vitamilk-ATF Asian 14&Under 2026 สนาม 1 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 2569 และสัปดาห์สอง รายการ Vitamilk-ATF Asian 14&Under 2026 สนาม 2 จะจัดระหว่างวันที่ 5-11 ก.ย. 2569 โดยทั้ง 2 สัปดาห์ จัดที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี และล่าสุด หลังจากเปิดรับสมัคร ปรากฏว่า มีนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ สมัครเข้ามาจำนวนมาก
"ในนามของนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ คุณโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการบริษัท กรีนสปอต จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้นักเทนนิสเยาวชนจากทั่วเอเชีย โดยเฉพาะเด็กไทยได้มีเวทีแข่งขัน และยังมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียอีกด้วย" นายสุชัย กล่าว
และก่อนหน้านี้ นายโชติ โสภณพนิช ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทนนิส ในโครงการ "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" (Rising Stars) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาด้วย
อนึ่ง โครงการ "ดาวรุ่งมุ่งความเป็นเลิศ" เป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย กับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ที่เริ่มขึ้นเมื่อปี 2566 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมกันผลักดันสนับสนุนนักเทนนิสเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีนักกีฬาในโครงการผ่านมาแล้วหลายรุ่น