สี่โปรนำร่วม เปิดรอบแรก สิงห์ บางกอก โอเพ่นฯ

เข้มข้ม ลิมพะสุต ประเดิมเยี่ยมหวด 5 เบอร์ดี้ ไร้โบกี้ ขึ้นนำร่วมกับ วรุณ เอี่ยมแก้ว อดีตแชมป์ปี 2023, ฉ่างไท้ สุดโสม และ คยอ เท็ต อู จากเมียนมาร์ ด้วยสกอร์คนละ 5 อันเดอร์พาร์ 65 เปิดรอบแรกศึก “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026” ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก รายการ "สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2026" ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 27–30 สิงหาคมนี้ ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี พาร์ 70 โดยเป็นรายการโคแซงชั่นกับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ เป็นรายการที่ 9 ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2026 ทั้งนี้แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท
เปิดฉากรอบแรกปรากฎว่า เคเค-เข้มข้ม ลิมพะสุต รองแชมป์รายการ สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ซึ่งกำลังตามล่าแชมป์แรกในทัวร์ หวด 5 อันเดอร์พาร์ 65 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ ขึ้นนำร่วมกับ วรุณ เอี่ยมแก้ว อดีตแชมป์ปี 2023, ฉ่างไท้ สุดโสม และ คยอ เท็ต อู จากเมียนมาร์ เจ้าตัวกล่าวว่า “รอบแรกตีกรีนเกือบทุกหลุมมีแค่หลุมแรกที่พลาด ทำให้ได้ลุ้นเบอร์ดี้เกือบทุกหลุม อุปสรรคสนามนี้คือรัฟข้างกรีน เราตีออนได้เยอะ เลยไม่ได้เปิดโอกาสให้เกินครับ หวังว่าอีก 3 วันที่เหลือจะทำได้แบบนี้”
ทางด้าน เอด้า-นพรัฐ พานิช ผู้นำในอันดับเงินรางวัลสะสมออลไทยแลนด์ฯ 2026 เสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 18 ก่อนจบรอบที่ 4 อันเดอร์พาร์ 66 อยู่ในกลุ่มอันดับ 5 ร่วมกับ ธันยากร ครองผา แชมป์เก่าปีที่แล้ว, ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ รองแชมป์ออลไทยแลนด์ฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว, ไตรธันวา ทองสุข, ธนวินท์ ลี, กัญจน์ เจริญกุล, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต และ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์
ขณะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นสกอร์ดีสุดรอบนี้ได้แก่ ชนชน โชคประจักษ์ชัด ที่ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 70 อยู่ที่ 46 ร่วม ส่วนทีเค-รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ ที่เป็นนักกอล์ฟที่ผลงานดีที่สุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำ 1 โอเวอร์พาร์ 71 รั้งอันดับ 55 ร่วม