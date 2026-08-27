"นาบิล"แฮปปี้เข้าแคมป์ทีมชาติวันแรก ประกาศปรับสไตล์เพื่อเป้าโอลิมปิค

นาบิล อานาน อดีตแชมป์โลก วัน แชมเปี้ยน ชิพ เข้าแคมป์ทีมกำปั้นไทยวันแรก ประทับใจไดัชกเป้าผู้ฝึกสอนชาวคิวบาและพบปะนักชกทีมชาติ ประกาศพร้อมเข้าแคมป์ปรับสไตล์การชกเพื่อไปชกโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล(TIBTC) ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย
นาบิล อานาน นักมวยไทย อดีตแชมป์โลก วัน แชมเปี้บนชิพ เข้าพบ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมาเลขาธิการสมาคมฯและโค้ช มาเรีย โน่ กอนซาเลส คอสเม่ ผู้ฝึกสอนชาวคิวบา
โดยกำปั้นวัย22ปี ลองต่อยเป้ากับ โค้ช มาเรีย โน่ และได้พบปะกับ นักชกทึมชาติไทยซึ่งก็ได้ทักทายพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เผยว่า หลังจากดูการลงนวมครั้งแรกก็ถือว่า นาบิล ทำได้ดีทีเดียว หากมาปรับสไตล์การชกให้เป็นมวยสากล น่าจะไปได้สวย
ขณะที นาบิล บอกว่า วันนี้ขับรถมาจากพัทยาเพื่อมาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมกำปั้นไทย ที่ลงนวมกับชาติต่างๆ พอเข้ามาแล้วก็ตื่นเต้น อยากจะเข้ามาฝึกซ้อมด้วยเลย และอยากชกรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ปฎิบัติตามข้้นตอนทีมชาติ สู่เป้าหมายไปชกโอลิมปิก
การเข้าแคมป์ทีมกำปั้นไทยของ นาบิล ขณะนี้ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย กับ วัน กำลังหารือนำโปรแกรมชกของ วัน กับ มวยสากล มาจัดให้ นาบิล ได้มาเข้าแคมป์ทีมชาติ ควบคู่กับชกมวยไทย
สำหรับ เส้นทางไปโอลิมปิกเกมส์ ของ นาบิล ที่วางแผนชก 70 กิโลกรัม มีโควต้าอยู่ 20 คน และการคัดเลือกทั้งหมด 4 ครั้ง เริ่มทึ่ ศึกเวิล์ด แชมเปี้ยนชิพ ที่คาซัคสถาน ในเดือนเมษายนปีหน้า
นอกจากนี้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยังจัดเทรนนิ่งแคมป์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ โดยใช้ชื่อว่า" Asian Boxing Training Camp For Asian Games" ระหว่างวันที่ 25 ส.ค.- 8 ก.ย.โดยมี10ชาติในเอเชีย มาร่วมเทรนนิ่ง