ภูมิใจในตัวทุกคน “สารัช” ร่ายยาวเปิดใจซึ้ง ส่งข้อความถึง 2 แข้งไร้โอกาสลงสนาม

“ตังค์” สารัช อยู่เย็น กัปตันทีมชาติไทย ชุดรองแชมป์อาเซียนคัพ 2026 โพสต์เฟซบุ๊คร่ายความในใจถึงเพื่อนๆและน้องๆแข้งช้างศึก หลังรวมพลังช่วยกันสู้ จนพาทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการดังกล่าวได้ ถึงแม้จะไม่ใช่ทีมหลักชุดใหญ่ 100 เปอร์เซ็นต์
สารัช โพสต์ว่า “ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคน ทีมงานสตาฟโค้ช ตลอด 45 วัน ที่เราได้อยู่ร่วมกัน พวกเราสู้ด้วยกันในฐานะทีม พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นในส่วนรายบุคคล ถึงแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์อย่างที่ทุกคนตั้งใจไว้แต่ทุกคนได้ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว
แบงค์กับปาล์ม พี่อยากขอบคุณน้องทั้ง 2 คน ถึงน้องสองคนจะไม่มีโอกาสลงสนามตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ แต่อยากให้รับรู้ไว้ว่าทั้งสองคนคือส่วนสำคัญของทีม ทุกการฝึกซ้อมทั้งสองคนเต็มที่เสมอ คอยผลักดันตัวเอง ผลักดันทุกคนตลอดเวลาที่อยู่ในแคมป์ ภูมิใจกับตัวเองด้วยนะ
ขอบคุณแฟนบอลไทยทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอด ขอบคุณที่เหนื่อยร่วมกัน ดีใจและภูมิใจที่ได้เล่นร่วมกับทุกคนนะ 🇹🇭 #ช้างศึก”