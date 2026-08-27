"อัมโบร" จัดชุดเกาะ "นักรบกรุงเก่า" เปิดตัววันแรก แฟนบอลถล่มซื้อ 5,000 ตัว เกลี้ยง

อัมโบร ประเทศไทย จับมือ “อยุธยา ยูไนเต็ด” เปิดตัวชุดแข่งขันฤดูกาล 2026/27 สะท้อนอัตลักษณ์เมืองกรุงเก่า ผ่านดีไซน์ที่ผสานกีฬา และวัฒนธรรมอย่างลงตัว
บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ร่วมกับ สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด จัดงานเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026/27 ภายใต้แบรนด์ อัมโบร ประเทศไทย (Umbro Thailand) อย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความร่วมมือระหว่างแบรนด์กีฬาจากประเทศอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี กับสโมสรฟุตบอลไทยที่มีเอกลักษณ์และความผูกพันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจน
งานเปิดตัวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 ณ เซ็นทรัล อยุธยา ฮอลล์ ชั้น 2 เวลา 12.00–15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานกรรมการ สโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด และ คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ร่วมกล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือระหว่าง อัมโบร ประเทศไทย และสโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด พร้อมเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำฤดูกาล 2026/27
โดยมีนักฟุตบอลทีมชุดใหญ่ร่วมถ่ายทอดความโดดเด่นของชุดแข่งขัน และกิจกรรม Meet & Greet กับแฟนบอลอย่างใกล้ชิด นำโดย สรรวัชญ์ เดชมิตร, ฮวัง ฮยอน ซู และจักรกฤษ ลาภตระกูล
ทั้งนี้ดีไซน์การออกแบบถ่ายทอด “อัตลักษณ์อยุธยา” ผ่านชุดแข่งขันทั้ง 4 แบบ ที่จะใข้ลงทำการแข่งขันฤดูกาล 2026/27 ประกอบด้วย ชุดเหย้า ชุดเยือน ชุดที่สาม และชุดผู้รักษาประตู โดย อัมโบร ประเทศไทย นำเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อสะท้อนเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองกรุงเก่า ผ่านรายละเอียดของลวดลายและโทนสีที่แตกต่างกันในแต่ละชุด
• ชุดเหย้า โดดเด่นด้วยสีกรมท่า พร้อมลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ช้างศึกรบและชุดเกราะ” สื่อถึงความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณนักสู้ของอยุธยา
• ชุดเยือน มาในโทนสีชมพู ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ของพระนครศรีอยุธยา
• ชุดที่สาม โดดเด่นด้วยสีเขียว พร้อมลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนัง สะท้อนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์
• ชุดผู้รักษาประตู ได้รับการออกแบบให้มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับภาพรวมของคอลเลกชันประจำฤดูกาล
แนวคิดสำคัญของคอลเลกชันนี้ คือการออกแบบเสื้อแข่งขันให้สามารถก้าวข้ามจากสนามฟุตบอลสู่การสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว เพื่อให้แฟนบอลสามารถแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจที่มีต่อสโมสรได้ในทุกโอกาส โดยต้องการให้เมื่อผู้คนพบเห็นเสื้อแข่งชุดนี้ สามารถรับรู้ได้ทันทีว่า “นี่คือเสื้อของอยุธยา ยูไนเต็ด และคือความภาคภูมิใจของคนอยุธยา”
เทคโนโลยีเพื่อความคล่องตัวตลอดการแข่งขัน
ชุดแข่งขันฤดูกาล 2026/27 ผลิตจาก เส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100% ที่มีน้ำหนักเบา นุ่มสบาย และมีความยืดหยุ่น ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว พร้อมคุณสมบัติในการซับเหงื่อและช่วยจัดการความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการสวมใส่ตลอดการแข่งขัน 90 นาที
อัมโบร ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนฟุตบอลไทย การร่วมมือกับสโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด ในฤดูกาล 2026/27 สะท้อนความมุ่งมั่นของ อัมโบร ประเทศไทย ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาแบรนด์มีประสบการณ์ในการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยระดับลีกสูงสุด รวมถึงให้การสนับสนุนชุดแข่งขันแก่ทีมอะคาเดมี่หลายสโมสร
สำหรับฤดูกาลนี้ อัมโบร ประเทศไทย เล็งเห็นถึงศักยภาพและพัฒนาการของสโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู้เต็มที่ในทุกแมตช์ของศึกไทยลีก จึงนำมาสู่ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสององค์กรที่มีความเชื่อมั่นในพลังของฟุตบอลและความภาคภูมิใจของท้องถิ่น
วางจำหน่ายแล้ววันนี้
ชุดแข่งขัน อยุธยา ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2026/27 ทั้งชุดเหย้า ชุดเยือน ชุดที่สาม และชุดผู้รักษาประตู เปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วในราคา 790 บาท ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา
พิเศษสำหรับแฟนบอลที่ต้องการสะสมไอเทมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สามารถพบกับ Limited Boxset ได้ที่ Supersports สาขาเซ็นทรัล อยุธยา โดยภายในชุดมาพร้อมผ้าโพกหัวลายสโมสร ในราคา 890 บาท จำนวนจำกัด
แฟนบอล “นักรบอโยธยา” สามารถเป็นเจ้าของชุดแข่งขันฤดูกาล 2026/27 ได้แล้ววันนี้ พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ทัพอยุธยา ยูไนเต็ด ในทุกการแข่งขันของฤดูกาลนี้