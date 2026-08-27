สมาคมกีฬากอล์ฟฯ เยี่ยมแคมป์ทีมชาติเตรียมลุยศึกใหญ่

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เก็บตัวนักกอล์ฟทีมชาติไทยครั้งที่ 6 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24–30 สิงหาคมนี้ เพื่อเตรียมทีมก่อนลงแข่งขันรายการใหญ่ปลายปี โดยมีนายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟฯ เยี่ยมแคมป์ฝึกซ้อมนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้ง 22 คน
การฝึกซ้อมนำโดย โปรปุ๋ย-ปรีชา เสนาพรหม หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย โปรพี-พีรวัชร เวียงคำ, โปรอุ่ย-นรุตม์ชัย อุ่ยวัฒนาไชย, โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ รวมถึงนักกอล์ฟรุ่นพี่ที่ร่วมถ่ายทอดทักษะ กลยุทธ์ และประสบการณ์ในสนามให้นักกีฬาอย่างใกล้ชิด
นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ เผยว่า “กอล์ฟไม่ใช่เพียงกีฬา แต่เป็นเส้นทางที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น รวมถึงแรงสนับสนุนและความทุ่มเทจากครอบครัว ดังนั้นทุกครั้งที่นักกีฬาลงสนาม ขอให้ลงเล่นด้วยหัวใจของนักสู้ มีความอดทน และไม่ยอมแพ้ แม้วันนี้อาจยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่หากหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความพยายามจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดบนเส้นทางนักกอล์ฟ”
สำหรับแคมป์เก็บตัวนักกอล์ฟทีมชาติไทยครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลุยรายการสำคัญ ได้แก่ สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น, ปุตราคัพ–สันติคัพ, โนมูระ คัพ และเอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ (AAC) เพื่อยกระดับนักกอล์ฟไทยสู่เวทีนานาชาติ