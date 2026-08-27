“แจ้งวัฒนะดาร์บี้” เดือด! เมืองทอง ดวล โปลิศ เทโร ชวนแฟนบอลดูเกมอุ่นเครื่อง

สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด ขอเชิญแฟนบอลร่วมกิจกรรม Charity Match 2026 เกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษ "แจ้งวัฒนะดาร์บี้" ระหว่าง เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ โปลิศ เทโร เอฟซี พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย ทั้ง BNK48, ศิลปินจาก GMMTV และ MOJO Muse Management
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ การประมูลเสื้อแข่งของนักเตะเมืองทอง ยูไนเต็ด ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อนำรายได้สนับสนุน สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศ
ใครกำลังมองหากิจกรรมดี ๆ ในช่วงสุดสัปดาห์ ลองชวนครอบครัวหรือเพื่อนไปใช้เวลาร่วมกัน ได้ทั้งชมฟุตบอล ฟังเพลง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันให้สังคม
แล้วพบกัน วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดียม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและบัตรเข้าชม ได้ที่
https://www.thaiticketmajor.com/sport/charity-football-match-2026.html?