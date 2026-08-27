สิ้นสุดการรอคอย!! ลิเวอร์พูลจ่อเซ็น "บาร์โคลา" 120 ล้านปอนด์

ลิเวอร์พูล ยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ตกลงค่าตัว แบรดลีย์ บาร์โคลา ปีก ปารีส แซงต์ แชร์แมง เรียบร้อยแล้ว 120 ล้านปอนด์ (มากกว่า 5,350 ล้านบาท)
การเจรจาของ ทีมย่านเมอร์ซีย์ไซด์ คืบหน้า หลังต่อรองกับ แชมป์ยุโรป 2 สมัย ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อลดราคาป้าย 145 ล้านปอนด์ (มากกว่า 6,470 ล้านบาท)
"เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เข้าใจว่า "เดอะ เรดส์" จ่ายเงินการันตี 100 ล้านปอนด์ (มากกว่า 4,460 ล้านบาท) กับ แอด-ออนส์ 20 ล้านปอนด์ (มากกว่า 890 ล้านบาท) ซึ่งเป็นโครงสร้างราคาเดียวกับการซื้อ-ขาย ฟลอเรียน เวียร์ตซ จาก ไบเออร์ 04 เลเวอร์คูเซน ตลาดซัมเมอร์ 2025
บาร์โคลา วัย 23 ปี เป็นเป้าหมายของ "หงส์แดง" มาระยะหนึ่ง สำหรับหาตัวแทน โมฮาเหม็ด ซาลาห์ กองหน้าระดับตำนาน ที่ย้ายไป แทร็บซอนสปอร์ สโมสรลีกตุรกี
ขณะที่เป้าหมายเดิม ยาน ดิโอม็องเด ปีกดาวรุ่ง อาร์เบ ไลป์ซิก ถูกปฏิเสธข้อเสนอ และนักเตะเลือกย้ายไป รีล มาดริด
การเจรจานำโดย ริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการกีฬา และ ไมค์ กอร์ดอน ประธานกลุ่มทุน เฟนเวย์ สปอร์ตส กรุ๊ป (FSG)
แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย ยังไม่หยุดเสริมทัพ โดยพิจารณาคว้า อิสไมลา ซาร์ ปีก คริสตัล พาเลซ หลังหยุดการเจรจาซื้อ-ขาย ยานคูบา มินเตห์ ปีก ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน
ทีมของ อันโดนี อิราโอลา ต้องการตัวรุก 2 คน ดังนั้นการเซ็นสัญญา บาร์โคลา นักเตะทีมชาติฝรั่งเศส ไม่น่าส่งผลกระทบต่อการทาบทาบ ซาร์ หรือ มินเตห์ รวมถึง อิบราฮิม เอ็มบาย ปีกดาวรุ่ง ปารีสฯ