ท่าข้ามชลบุรี แชมป์เก่าเปิดหัวสวย อัดทีมเยาวชนญี่ปุ่น, อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เฉือน ไพรม์ เอฟซี 2–1 ศึกลูกหนังเทยินยู-17 คัพ 2026

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี “TEIJIN U-17 New Generation CUP 2026 in Thailand” (เทยิน ยู-17 นิวเจเนอเรชั่นคัพ 2026 ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–30 สิงหาคม 2569 ที่ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีนักฟุตบอลเยาวชนจาก 6 ทีม 4 ประเทศ เข้าร่วมประชันฝีเท้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันในระดับนานาชาติโดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เป็นการแข่งขันวันแรก
สำหรับผลการแข่งขัน ในกลุ่มเอ ระหว่าง อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด พบกับ ไพรม์ เอฟซี ซึ่งทั้งสองทีมเปิดเกมสู้กันอย่างสูสี ก่อนที่ อัสสัมชัญ จะเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะ ไพร์ม ไปด้วยสกอร์ 2–1 ประเดิมเก็บชัยชนะได้สำเร็จ
ขณะที่การแข่งขันคู่ต่อมาในกลุ่มบี เป็นการพบกันระหว่าง ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี แชมป์เก่าจากการแข่งขันเมื่อปีที่แล้ว พบกับ โรงเรียนมัธยมทาคิกาวะ ไดนิ ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น และเป็น ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี แชมป์เก่าที่เอาชนะไปอย่างสวยงาม 3-0 ประตู
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งมี มาซาโอะ คิบะ ตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขัน TEIJIN U-17 New Generation CUP เป็นผู้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเอ ประกอบด้วย อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด, ไพรม์ เอฟซี และ เปอร์ซิจาจาการ์ตา จากประเทศอินโดนีเซีย
กลุ่มบี ประกอบด้วย ท่าข้าม ชลบุรี เอฟซี), โรงเรียนมัธยมทาคิกาวะ ไดนิ จากประเทศญี่ปุ่น และ พีวีเอฟ เวียดนาม จากประเทศเวียดนาม
ภายในงานแถลงเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก โอชิมะ เคนทาโร่ ประธานบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, ทานิมูระ ทาคามาซะ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงาน พร้อมแสดงถึงความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักฟุตบอลเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย
แฟนฟุตบอลสามารถร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเตะดาวรุ่งจากทั้ง 6 ทีม 4 ประเทศ ในการแข่งขัน “TEIJIN U-17 New Generation CUP 2026 in Thailand” ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีขึ้นเวลา12.00–13.20 น. ที่ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม และติดตามโปรแกรมการแข่งขัน ข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ Instagram: “U-17 NGC” พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกคู่ผ่านทาง YouTube ช่อง “U-17 NGC”