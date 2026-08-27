แข้งช้างศึกกลับถึงไทย หลังคว้ารองแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคัพ “ฮัดสัน” ภูมิใจแม้ขาดแข้งหลักแต่ลูกทีมสู้ยิมตาจนนัดสุดท้าย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00 น. ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ฟุตบอลชายทีมชาติไทย เดินทางกลับถึงประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังเสร็จภารกิจการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 ซึ่งทีมไทยจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการเป็นรองแชมป์ หลังในรอบชิงชนะเลิศนัดที่สอง บุกไปเสมอกับ เวียดนาม 2-2 และพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์รวม 2-4
หลังเดินทางถึง แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทย กล่าวว่า "ภาพรวมส่วนตัวก็ภูมิใจในตัวน้องๆ นักกีฬาทุกคน ทุกคนก็อยู่ด้วยกันมานานมาก ทำงานกันอย่างหนัก และทำได้ยอดเยี่ยม ก็มีความรู้สึกผิดหวังอยู่ เพราะผลการแข่งขัน เช้านี้ก็ยังเศร้าและเสียดายกับ ผลที่ออกมา คิดว่าผลลัพธ์น่าจะดีกว่านี้ แต่ภาพรวมภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคน ตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ จนถึงเมื่อวาน"
"ย้อนกลับไป 2 แคมป์ รวมแคมป์นี้ด้วย ก็ถือเป็นการเฟ้นหา และได้ลองตัวผู้เล่นใหม่ๆ หลายคน แคมป์นี้ก็ถือเป็นโอกาสได้ลองนักกีฬา เพราะไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่า เดย์ ก็มีนักเตะหน้าใหม่ หลายคนที่ทำงานร่วมกันได้ดีมากๆ แต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้ด้วยเวลาที่เหลืออีก 3 แคมป์ หวังว่า เราต้องการประสบความสำเร็จ ต้องการชัยชนะ ในทุกทัวร์นาเมนต์ ด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะ 23 หรือ 26 คน สองแคมป์ที่ผ่านมา คือได้ลองตัวนักกีฬา หลังจากนี้ก็จะนำมาผสมรวมกัน และเลือกนักเตะที่ดีที่สุด ในอีก 3 แคมป์หลังจากนี้"
"หลังจากนี้จะเป็นช่วงฟีฟ่า เดย์ 3 รายการที่สำคัญ เราต้องการประสบความสำเร็จ อยากเอาชนะให้ได้ทั้งหมด แน่นอนในแคมป์นี้อย่างที่ทราบ ไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่า เดย์ ก็เป็นอุปสรรคในการเลือกตัวผู้เล่น ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของสโมสร ผมก็ได้พูดหลายครั้งแล้วว่า ต้องขอบคุณทุกๆสโมสร ที่ให้ความร่วมมือ รวมถึง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน พูดคุยกับทางสโมสรในการปล่อยนักกีฬา แคมป์ต่อไปจะเป็นช่วงฟีฟ่า เดย์ ก็อยากได้นักเตะที่ดีที่สุด แข็งแกร่งที่สุด เพื่อคว้าชัยชนะและประสบความสำเร็จ"
ด้าน ยศกร บูรพา ดาวรุ่งยอดเยี่ยม อาเซียน คัพ 2026 กล่าวว่า "รู้สึกเสียดาย เราได้ 1 ประตู โมเมนตัมก็เทมาทางฝั่งเรา และมาได้จุดโทษอีก เราไม่สามารถโทษพี่เขาได้ และต้องชื่นชมด้วยซ้ำ ที่กล้าออกไปยิง เสียดายครับที่กลับมาไม่ได้ รายการนี้ก็ได้พัฒนาตัวเองหลายด้าน หวังว่า ดาวรุ่งชุดนี้ ในรอบหน้า น่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ได้"
"เกมเมื่อวานเราก็ทำได้ดี โค้ชก็บอกว่าเราทำได้ดี แต่ยังมีข้อผิดพลาด ทุกคนก็ยังเสียดาย เพราะโมเมนตัม จะเทมาทางเรา แต่เราทำไม่ได้เองครับ ส่วนการได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็ไม่ได้คาดคิดครับ ดีใจครับ แต่ถ้าได้แชมป์กับทีมจะดีใจมากกว่า ถ้าทีมชาติไทยชุดเต็มน่าจะชนะเวียดนามได้ เพราะพวกผมยังกดได้ แต่เจาะไม่ได้ และมีข้อผิดพลาด สุดท้ายขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์พวกเรา ทั้งที่เดินทางตามไป หรือเชียร์ในบ้านขอบคุณมาก พวกเราก็ทำเต็มที่แล้วครับ ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับ"
หลังจากนี้ ทางสตาฟโค้ชจะมีการประชุมร่วมกับสมาคม และ สรุปแผนงานทั้งหมด และวางแผนเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไป อย่าง ฟีฟ่า อาเซียน คัพ 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 5 ตุลาคม 2569