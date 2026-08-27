ไทยอัดเกาหลีใต้ 3 เซต ลุ้นชนะอีก 2 แมตช์ ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์แอลเอ

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women's Volleyball Continental China 2026) ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา เป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย อันดับ 17 ของโลก เจอกับ เกาหลีใต้ อันดับ 28 ของโลก โดยทีมแชมป์รายการนี้จะได้ตั๋วไปโอลิมปิก 2028 ที่สหรัฐฯ
เกมนี้ "โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน ส่งผู้เล่นชุดแรก นำโดย พรพรรณ เกิดปราชญ์ กัปตันทีม, ชัชชุอร โมกศรี, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, แก้วกัลยา กมุลทะลา, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทวิสูตร โดยมี ปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ ขณะที่ เกาหลีใต้ นำทัพมาโดย โซฮวี คัง กัปตันทีม
เริ่มเซตแรก ทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ศศิภาพร จันทวิสูตร, ชัชชุอร โมกศรี และ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ช่วยกันตบทำแต้มได้ดี ทำให้ทีมสาวไทย เอาชนะไปก่อน 25-20 จากนั้น เซต 2 ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้ดี ทำแต้มขึ้นนำอย่างต่อเนื่อง โดย ศศิภาพร จันทวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ทัดดาว นึกแจ้ง ลงมาช่วยตบทำแต้ม จนไทยออกนำและเอาชนะไปอีก 25-18
เซตที่ 3 เกมกลับสู้กันสนุกสูสีมากขึ้น แต่เป็น ทีมสาวไทย ที่เล่นได้ดีกว่าในช่วงปลายเซต พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ทัดดาว นึกแจ้ง และ ชัชชุอร โมกศรี ช่วยกันตบทำแต้มได้ดี จนสาวไทยเอาชนะไป 25-21 โดยแมตช์นี้ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำแต้มได้มากสุด 19 คะแนน
สรุปทีมสาวไทย เอาชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-20, 25-18, 25-21 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ รอพบกับผู้ชนะระหว่างคู่ ญี่ปุ่น กับ ไชนีสไทเป โดยรอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 29 ส.ค.นี้ ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sports