ทีมชาติไทย U17 ร่วมสาย อิรัก, ฮ่องกง, ไชนีส ไทเป, มัลดีฟส์ ศึกชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือก

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี จัดพิธีจับสลาก แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หรือ AFC U17 Asian Cup™ Uzbekistan 2027 Qualifiers ขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
การจับสลาก จะแบ่งเป็น 7 กลุ่ม และมี 7 ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย ไทย, ยูเออี, โอมาน, มาเลเซีย, เมียนมา, สปป.ลาว, คีร์กิซสถาน โดยมีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด 35 ชาติ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ชาติ โดยผลการจับสลาก มีดังนี้
กลุ่ม A - อินโดนีเซีย, เมียนมา (เจ้าภาพ), อัฟกานิสถาน, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา
กลุ่ม B - ไทย (เจ้าภาพ), อิรัก, ฮ่องกง, ไชนีส ไทเป, มัลดีฟส์
กลุ่ม C - ยูเออี (เจ้าภาพ), บังกลาเทศ, ซีเรีย, ภูฏาน, มาเก๊า
กลุ่ม D - อิหร่าน, สปป.ลาว (เจ้าภาพ), จอร์แดน, ปากีสถาน, ศรีลังกา
กลุ่ม E - อินเดีย, มาเลเซีย (เจ้าภาพ), ปาเลสไตน์, สิงคโปร์, กวม
กลุ่ม F - เยเมน, เติร์กเมนิสถาน, คีร์กิซสถาน (เจ้าภาพ), มองโกเลีย, หมู่เกาะนอร์เทิร์น มาเรียนา
กลุ่ม G - โอมาน (เจ้าภาพ), คูเวต, บาห์เรน, เลบานอน, บรูไน
การแข่งขัน AFC U17 Asian Cup™ Uzbekistan 2027 Qualifiers จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อคัดเลือกหา แชมป์กลุ่ม 7 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup™ Uzbekistan 2027 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน ในช่วง ระหว่างวันที่ 12-29 พฤษภาคม 2570 ร่วมกับ อีก 9 ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย อุซเบกิสถาน (เจ้าภาพ), ออสเตรเลีย, ซาอุดีอาระเบีย, ทาจิกิสถาน, ญี่ปุ่น, จีน, เวียดนาม, เกาหลีใต้ และ กาตาร์ และจะหา 8 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี 2027 ที่กาตาร์ ต่อไป
โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จะมีการประกาศสนามแข่งขัน รวมถึงช่องทางถ่ายทอดสดอีกครั้งในภายหลัง
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